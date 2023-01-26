Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил региональную программу по созданию медицинских классов в школах

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил программу по созданию медицинских классов в образовательных учреждениях. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



Предполагается, что такой проект поможет поступить в медицинский колледж и университет, а в дальнейшем — решить проблему с кадрами в региональных больницах.



«На протяжении последних лет мы системно подходим к решению кадровой проблемы в здравоохранении. Действуют программы целевого набора в медицинские образовательные учреждения, программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Молодые специалисты получают подъемные, жилищные сертификаты, предоставляется компенсация за арендное жилье. Тем не менее, кадровый дефицит в здравоохранении сохраняется. Понятно, что процесс подготовки квалифицированного врача — дело не быстрое. Но проблему надо решать», — отметил губернатор.



Кроме этого, медикам улучшат условия труда, предусмотрят стимулирование молодых специалистов, а также раннюю профориентацию. На сегодняшний день на Среднем Урале в 22 школах уже открыты медицинские классы. Ожидается, что к 2025 году количество помещений для подготовки увеличится вдвое.