Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил региональную программу по созданию медицинских классов в школах

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил программу по созданию медицинских классов в образовательных учреждениях. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.
Предполагается, что такой проект поможет поступить в медицинский колледж и университет, а в дальнейшем — решить проблему с кадрами в региональных больницах.
«На протяжении последних лет мы системно подходим к решению кадровой проблемы в здравоохранении. Действуют программы целевого набора в медицинские образовательные учреждения, программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Молодые специалисты получают подъемные, жилищные сертификаты, предоставляется компенсация за арендное жилье. Тем не менее, кадровый дефицит в здравоохранении сохраняется. Понятно, что процесс подготовки квалифицированного врача — дело не быстрое. Но проблему надо решать», — отметил губернатор.
Кроме этого, медикам улучшат условия труда, предусмотрят стимулирование молодых специалистов, а также раннюю профориентацию. На сегодняшний день на Среднем Урале в 22 школах уже открыты медицинские классы. Ожидается, что к 2025 году количество помещений для подготовки увеличится вдвое.
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