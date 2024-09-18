УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 13:39

15 специалистов прибыли в населенные пункты Свердловской области по программе «Земский работник культуры»

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2025. По программе «Земский работник культуры» в населенные пункты Свердловской области прибыли 15 специалистов. Все они уже получили по 1 млн рублей, сообщил в своем Телеграм-канале врио свердловского губернатора Денис Паслер.

«Сейчас они работают в 11 муниципалитетах области: в Ирбите, Кушве, Рефтинском, Верхней Синячихе, Нижней Салде, Красноуфимске и других. В 2026 году планируем привлечь в свердловские города еще 27 специалистов», — написал Паслер.

Ранее УрБК писал, что свердловский экс-губернатор Евгений Куйвашев на прямой линии рассказал о начале работы в Свердловской области федерального проекта «Земский работник культуры». Он будет действовать аналогично тому, как реализуются программы «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Земский учитель».
