Получившие более 190 тыс. рублей дохода со вкладов россияне должны будут заплатить налог с процентов

Россияне, получившие более 190 тыс. руб. в виде дохода с процентов по вкладам, должны будут заплатить налог. Порог был ...08.05.2024 Налоговая инспекция напомнила жителям Свердловской области о порядке уплаты налога на доходы с банковских вкладов в 2024 году
УрБК, Екатеринбург, 08.05.2024. УФНС России по Свердловской области напомнило налогоплательщикам о необходимости уплаты ...21.11.2023 В 2024 году россияне впервые заплатят НДФЛ с доходов от депозитов свыше 1,665 млн рублей
УрБК, Москва, 21.11.2023. До 1 декабря 2024 года россияне должны будут заплатить налог на доходы физических лиц от ...31.03.2020 Комитет Госдумы уточнил правила взимания подоходного налога с дохода по депозитам и ценным бумагам
УрБК, Москва, 31.03.2020. Бюджетный комитет Государственной думы уточнил правила, по которым будет взиматься подоходный ...26.03.2020 Президент РФ Владимир Путин предложил ввести налог на проценты по вкладам свыше 1 млн рублей
УрБК, Москва, 26.03.2020. Президент РФ Владимир Путин предложил обложить налогом проценты по вкладам свыше 1 млн руб. ...