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Сегодня, 12:00

Получившие более 190 тыс. рублей дохода со вкладов россияне должны будут заплатить налог с процентов

Россияне, получившие более 190 тыс. руб. в виде дохода с процентов по вкладам, должны будут заплатить налог. Порог был повышен из-за увеличения ключевой ставки до 19%, сообщают «Известия».

Отмечается, что для получения дохода в таком размере на депозите должно находиться более 1 млн руб. Эксперты полагают, что налогом будут облагаться не более 5% держателей вкладов — около 1 млн человек. Планируется, что всего в год такой вид налогообложения принесет в казну около 100 млрд руб.
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