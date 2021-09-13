В Свердловской области на оплату коммунальных услуг жители тратят 10% от ежемесячных расходов

Свердловские домохозяйства в 2020 году в среднем тратили на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) 10,9% от своих ...16.09.2019 Доля расходов свердловчан на оплату ЖКУ за год выросла на 1,1%
В Свердловской области доля потребительских расходов среднестатистической семьи, потраченная на оплату ...16.09.2019 Доля расходов свердловчан на оплату ЖКУ за год выросла на 1,1%
УрБК, Екатеринбург, 16.09.2019. В Свердловской области доля потребительских расходов среднестатистической семьи, ...05.07.2013 Жители Свердловской области тратят на услуги ЖКХ 8,5% от своих расходов
Свердловская область заняла 57-е место среди российских регионов по доле расходов на жилищно-коммунальные услуги. ...05.07.2013 Услуги ЖКХ заняли 8,5% в доле расходов свердловчан
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2013. Свердловская область заняла 57-е место среди российских регионов по доле расходов на ...