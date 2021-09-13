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Жители Челябинской области тратят на оплату ЖКХ более 9% от ежемесячных расходов

УрБК, Челябинск, 17.09.2024. Жители Южного Урала ежемесячно тратят на оплату услуг ЖКХ 9,7% от регулярных расходов. Об этом сообщается в рейтинге регионов по тратам на оплату коммунальных услуг, подготовленном РИА «Новости».

При этом исследователи отметили, что за последний год траты на коммунальные услуги жителей Челябинской области уменьшились на 0,3 п. п. В среднем южноуральцы, согласно данным исследования, тратят на коммунальные услуги 4 тыс. 375 руб. По этому показателю Южный Урал занимает 51 место среди всех субъектов РФ.

Добавим, что в среднем россияне тратят на оплату услуг ЖКХ 5 тыс. 396 руб. в месяц, что составляет 9,4% от всех расходов.
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