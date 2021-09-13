Жители Челябинской области тратят на оплату ЖКХ более 9% от ежемесячных расходов

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В Свердловской области на оплату коммунальных услуг жители тратят 10% от ежемесячных расходов

Свердловчане ежемесячно тратят на оплату услуг ЖКХ 9,9% от регулярных расходов. Об этом сообщается в рейтинге регионов ...

В Свердловской области на оплату коммунальных услуг жители тратят 10% от ежемесячных расходов

УрБК, Москва, 16.09.2024. Свердловчане ежемесячно тратят на оплату услуг ЖКХ 9,9% от регулярных расходов. Об этом ...

Свердловские семьи в среднем тратят на оплату ЖКУ около 11% от своих доходов

Свердловские домохозяйства в 2020 году в среднем тратили на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) 10,9% от своих ...

Свердловские семьи в среднем тратят на оплату ЖКУ около 11% от своих доходов

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2021. Свердловские домохозяйства в 2020 году в среднем тратили на оплату жилищно-коммунальных ...

Жители Свердловской области тратят на услуги ЖКХ 8,5% от своих расходов

Свердловская область заняла 57-е место среди российских регионов по доле расходов на жилищно-коммунальные услуги. ...