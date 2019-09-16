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Вчера, 17:55

В Свердловской области на оплату коммунальных услуг жители тратят 10% от ежемесячных расходов

Свердловчане ежемесячно тратят на оплату услуг ЖКХ 9,9% от регулярных расходов. Об этом сообщается в рейтинге регионов по тратам на оплату коммунальных услуг, подготовленном РИА «Новости».

Также исследователи отметили, что за последний год траты на коммунальные услуги свердловчан выросли на 0,3 п.п. В среднем свердловчане, согласно данным исследования, тратят на коммунальные услуги 5 тыс. 533 руб. По этому показателю Средний Урал занимает 56 месте среди всех субъектов РФ. При этом в среднем россияне тратят на оплату услуг ЖКХ 5 тыс. 396 руб. в месяц, что составляет 9,4% от всех расходов.

Дороже всего коммунальные услуги обходятся жителями Магаданской области — 10 тыс. 341,2 руб. или 10% от общей суммы расходов, а также населению ЯНАО — 9 тыс. 880,1 тыс. руб. или 8,1% и москвичам — 9 тыс. 628,7 руб. или 9,4%. Однако во всех этих регионах по сравнению с прошлым годом доля расходов в процентном соотношении уменьшилась в среднем на 2,27%.

Напомним, с 1 июля 2024 года тарифы ЖКХ в Свердловской области выросли сразу на 9,8%.
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