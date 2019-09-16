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В Свердловской области на оплату коммунальных услуг жители тратят 10% от ежемесячных расходов

УрБК, Москва, 16.09.2024. Свердловчане ежемесячно тратят на оплату услуг ЖКХ 9,9% от регулярных расходов. Об этом ...

Доля расходов свердловчан на оплату ЖКУ за год выросла на 1,1%

В Свердловской области доля потребительских расходов среднестатистической семьи, потраченная на оплату ...

Доля расходов свердловчан на оплату ЖКУ за год выросла на 1,1%

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2019. В Свердловской области доля потребительских расходов среднестатистической семьи, ...

Жители Свердловской области тратят на услуги ЖКХ 8,5% от своих расходов

Свердловская область заняла 57-е место среди российских регионов по доле расходов на жилищно-коммунальные услуги. ...

Услуги ЖКХ заняли 8,5% в доле расходов свердловчан

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2013. Свердловская область заняла 57-е место среди российских регионов по доле расходов на ...