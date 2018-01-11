Тарифы ЖКХ на Среднем Урале выросли на 9,8%

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2024. С 1 июля 2024 года в Свердловской области проиндексировали размер платы за коммунальные услуги. В среднем по региону тарифы выросли на 9,8%, сообщили в департаменте информполитики Среднего Урала. В частности, плата на отопление и горячую воду вырастет на 9,6%. Тарифы на вывоз мусора увеличатся с 627 до 687 руб. за кубометр твердых коммунальных отходов. Исключением станет только Качканарский городской округ, где решением депутатов коммунальные тарифы были проиндексированы на 13,8%, уточняет департамент госжилстройнадзора.

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