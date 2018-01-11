Тарифы ЖКХ на Среднем Урале выросли на 9,8%

По итогам 2017 года коммунальные тарифы в России в среднем подорожали на 4,6%. Об этом сообщает Росстат. Тарифы на ...11.01.2018 Тарифы на горячую и холодную воду в России в 2017 году выросли на 5,5%
УрБК, Москва, 11.01.2018. По итогам 2017 года коммунальные тарифы в России в среднем подорожали на 4,6%. Об этом ...07.12.2017 Тарифы на услуги ЖКХ в Свердловской области в 2018 году вырастут на 4,5%
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2017. Тарифы за энергоресурсы и услуги ЖКХ в Свердловской области вырастут в среднем на 4,5% ...02.07.2012 Коммунальные тарифы в Курганской области с начала июля выросли не менее чем на 6%
УрБК, Курган, 02.07.2012. Тарифы на все коммунальные услуги с 1 июля 2012 года в Курганской области поднялись на 6% за ...07.02.2011 В январе 2011 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России выросли на 9,1%
УрБК, Москва, 07.02.2011. В январе 2011 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России выросли на 9,1%. ...