В Свердловской области за четыре года ликвидировано более 4,5 тыс. свалок

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2023. С момента старта «мусорной реформы» в 2019 году в Свердловской области было ликвидировано более 4,5 тыс. свалок, включая несанкционированные, а также мест несанкционированного размещения отходов. Это позволило освободить от отходов площадь в 300 гектаров, сообщает департамент информационной политики региона.



Кроме того, было установлено 52 тыс. новых контейнеров. Число контейнерных площадок удвоилось, сейчас их более 36 тыс. Приобретено свыше 11 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора. Все это дало возможность наполовину сократить дефицит контейнерных площадок. Сейчас площадки, оборудованные для раздельного сбора твердых коммунальных отходов, есть в 57 муниципалитетах.



Также парк мусоровозов был обновлен на 35%. Сейчас на маршрутах задействовано около тысячи спецмашин, что позволило затронуть населенные пункты, откуда раньше мусор не вывозился.



Помимо этого, в Свердловской области планируется создать 10 объектов по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов — мусоросортировочных комплексов общей мощностью не менее 1,4 млн т в год и объектов по утилизации (переработке) общей мощностью не менее 600 тыс. т в год.



Сейчас на Среднем Урале работают более 30 предприятий, предпринимателей, занимающихся переработкой мусора — превращением вторсырья в товар.



Реформа отрасли обращения с отходами предполагает, что к 2030 объемы захоронения твердых коммунальных отходов должны быть снижены в два раза. На сортировку к этому моменту должны отправляться абсолютно все отходы, а на вторичную переработку — более трети от всего объема бытового мусора.