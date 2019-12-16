Средние траты жителей России на продукты выросли до 21,1 тыс. рублей в месяц

Жители России тратят на еду почти треть своего бюджета — это 30,2% доходов. Об этом свидетельствуют результаты ...11.03.2019 В феврале 2019 года повседневные расходы россиян выросли на 1,9%
УрБК, Москва, 11.03.2019. В феврале повседневные расходы россиян прибавили 1,9% к значению предыдущего месяца. Годовой ...17.12.2018 В бюджете россиян траты на продукты питания составляют 31,2%
УрБК, Москва, 17.12.2018. В бюджете россиян траты на продукты питания составляют 31,2%, в структуре расходов украинцев ...30.06.2015 Жители Екатеринбурга тратят на продовольствие до 70% семейного бюджета
Жители Екатеринбурга тратят на продовольствие от 39 до 69% семейного бюджета в супермаркетах. К такому выводу пришли ...30.06.2015 Жители Екатеринбурга тратят на продовольствие до 70% семейного бюджета
УрБК, Москва, 30.06.2015. Жители Екатеринбурга тратят на продовольствие от 39 до 69% семейного бюджета в супермаркетах. ...