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Средние траты жителей России на продукты выросли до 21,1 тыс. рублей в месяц

УрБК, Москва, 19.02.2024. Расходы россиян на продукты питания за 2022 и 2023 годы в среднем увеличились на 4,5 тыс. руб. в месяц, до 21,1 тыс. руб. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на результаты февральского опроса Аналитического центра Национального агентства финансовой информации (НАФИ).

По словам директора направления маркетинговых исследований Аналитического центра Натальи Кузнецовой, затраты на покупку продуктов питания в структуре расходов жителей страны занимают около трети. Согласно опросу, траты на продукты находятся на первом месте среди ежемесячных расходов россиян.

По результатам исследования НАФИ, 32% россиян тратят на продукты для себя и своей семьи около 10 тыс. руб. в месяц, 34% — от 10 тыс. до 20 тыс. руб., 27% — от 20 тыс. до 40 тыс. руб., 6% — от 40 тыс. до 60 тыс. руб., 2% — свыше 60 тыс. руб. Доля тех, чьи расходы на еду составляют больше 20 тыс. руб., за прошлый год увеличилась с 27% до 34%.

Кроме того, согласно данным исследования, большая часть жителей страны (74%) предпочитает приобретать продукты офлайн, 3% пользуются для доставки еды только онлайн-сервисами. При этом отмечается, что граждане, совершающие покупки онлайн, тратят на еду в два раза больше, чем офлайн-потребители.

По словам Натальи Кузнецовой, траты жителей страны на еду за последние годы выросли в соответствии с инфляцией. Также она отметила, что на фоне социально-экономической турбулентности россияне все сильнее стремятся сэкономить и выбрать магазин с лучшей ценовой политикой.
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