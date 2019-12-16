Средние траты жителей России на продукты выросли до 21,1 тыс. рублей в месяц

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Жители Екатеринбурга тратят на продовольствие до 70% семейного бюджета

УрБК, Москва, 30.06.2015. Жители Екатеринбурга тратят на продовольствие от 39 до 69% семейного бюджета в супермаркетах. ...