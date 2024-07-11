УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:45

В Екатеринбурге применяют новые технологии в дорожном строительстве

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2024. В Екатеринбурге в рамках ремонта дорог по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» (БКД) в этом году специалисты применяют новые технологии. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, для повышения качества покрытий проезжих частей и увеличения срока их эксплуатации на участках от улицы Пальмиро Тольятти до улицы Щорса по улице Московской, от улицы Шефской до улицы Старых Большевиков по проспекту Космонавтов, а также на улицах Крестинского и Восточной подрядные организации уложили верхний слой из щебеночно-мастичных смесей с полимерно-битумным вяжущим покрытием. Кроме того, на дублере Сибирского тракта при нанесении верхнего слоя продолжена практика применения перегружателей асфальтобетонной смеси.

На всех объектах при ремонте слоев покрытия используются полимерно-битумные стыковочные ленты, а также выполняются работы по замене люков обычного типа на плавающие. Добавим, что новые технологии применяются и при обновлении тротуаров. Стоит особо подчеркнуть, что большинство материалов для ремонта дорог производят предприятия Екатеринбурга и Свердловской области.

Всего по нацпроекту БКД в 2024 году в Екатеринбурге будет отремонтировано 13 участков автодорог общей площадью 278,4 тыс. кв. м. и протяженностью 14,5 км.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.07.2024 В Екатеринбурге при ремонте дорог в рамках нацпроекта БКД применяют новые технологии

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2024. В Екатеринбурге в 2024 году в ходе ремонта дорог в рамках национального проекта ...

13.07.2023 Промежуточные результаты

В Екатеринбурге завершился очередной этап ремонта дорог в рамках нацпроекта БКД ...

07.07.2023 В рамках реализации нацпроекта БКД в Екатеринбурге применяют современные технологии укладки асфальта

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. В Екатеринбурге в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные ...

20.07.2022 В администрации Екатеринбурга рассказали о применяемых при ремонте дорог в рамках нацпроекта технологиях

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2022. В администрации Екатеринбурга рассказали подробнее о технологиях, которые применяются ...

02.07.2021 В Екатеринбурге завершается ремонт ключевого участка на улице Щорса

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2021. В Екатеринбурге завершается ремонт дорожного полотна улицы Щорса между улицами ...

Популярные новости
16.08.2024Творчество иных15.08.2024Семь садов13.08.2024Оперативная работа20.08.2024Комфортные города16.08.2024Михаил Хорьков о снижении доступности покупки жилья в новостройках Екатеринбурга
Архив новостей
Сентябрь 2024 (299)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18