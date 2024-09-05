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05.09.2024

ЦБ отмечает признаки снижения напряженности на рынке труда в регионах Урала

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2024. Банк России в июне 2024 года отметил признаки снижения напряженности на рынке труда в регионах Урала. Об этом говорится в докладе регулятора о состоянии экономики в субъектах РФ.

В документе отмечается, что, по информации служб занятости, потребность предприятий в работниках уменьшилась, темпы роста зарплат снизились, а количество активных резюме продолжило расти.

«В то же время, по данным опросов, большинство предприятий отметили сохранение проблемы кадрового дефицита, при этом некоторые сообщили о фактически проведенных индексациях зарплат с 1 июля, а часть — о запланированных повышениях в осенние месяцы», — говорится в докладе.

При этом стоит отметить, что за лето 2024 года только в Свердловской области было опубликовано 125,5 тыс. вакансий. Согласно исследованию hh.ru, по сравнению с июнем-августом прошлого года этот показатель вырос на 17%.

При этом эксперты регулятора в целом по стране отмечают, что дефицит кадров на рынке труда сохранялся. По их наблюдениям, для удержания и привлечения персонала предприятия во всех регионах продолжили повышать зарплату, разрабатывают и расширяют программы мотивации и стимулирования сотрудников.
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