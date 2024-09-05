ЦБ отмечает признаки снижения напряженности на рынке труда в регионах Урала

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2024. В Свердловской области с начала 2024 года было открыто 190 вакансий для ветеринарных ...11.04.2024 На Среднем Урале число вакансий за год выросло более чем на треть
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. В Свердловской области в марте 2024 года было опубликовано более 53,3 тыс. вакансий. По ...29.11.2023 На Среднем Урале спрос на многозадачных сотрудников за два года вырос на 124%
В Свердловской области потребность в многозадачных работниках в январе-октябре 2023 года выросла на 124% по сравнению с ...29.11.2023 На Среднем Урале спрос на многозадачных сотрудников за два года вырос на 124%
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. В Свердловской области потребность в многозадачных работниках в январе-октябре 2023 ...07.09.2023 Банк России зафиксировал усиление дефицита кадров на предприятиях Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2023. В Свердловской области продолжает расти нехватка кадров. У предприятий, которые ...