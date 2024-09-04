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04.09.2024

Число вакансий на Среднем Урале за год выросло на 17%

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2024. Летом 2024 года в Свердловской области было опубликовано 125,5 тыс. вакансий. По сравнению с июнем-августом прошлого года этот показатель вырос на 17%, говорится в исследовании hh.ru.

Из всех предложений о работе более 10 тыс. принадлежат менеджерам по продажам, 7,5 тыс. — продавцам-консультантам, 5,2 тыс. — водителям, 3,7 тыс. — разнорабочим, 3,2 тыс. — упаковщикам. Также в топ-10 по востребованности вошли бухгалтеры, повара, операторы call-центра, кладовщики и слесари.

По сравнению с прошлым летом работодатели стали чаще публиковать вакансии специалистов по взысканию (число предложений о работе выросло в четыре раза), промоутеров (в 2,5 раза), агентов по недвижимости и лаборантов (в два раза в каждом случае), агрономов и токарей (+78% по каждой специализации), а также механиков (+70%).

По словам директора hh.ru на Урале Оксаны Сидлецкой, сегодня основная доля вакансий на рынке труда, как и прежде, приходится на следующие сферы: продажи, обслуживание клиентов, рабочий персонал, производство и сервисное обслуживание, перевозки и розничная торговля. Она отмечает, что в большинстве из них низкая конкуренция за места, поскольку спрос на специалистов в разы превышает предложение. При этом, по ее мнению, пока ничто не предвещает, что в ближайшие годы ситуация изменится.

Согласно исследованию, в целом наибольшую динамику этим летом показали сферы «Транспорт, логистика, перевозки» (рост числа вакансий на 30% за год), «Рабочий персонал» (+29%), «Административный персонал» (+25%) и «Наука, образование» (+23%).
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