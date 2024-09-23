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В Свердловской области число предложений о работе в III квартале 2024 года выросло на 12%

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2024. В Свердловской области в III квартале было открыто 124 тыс. вакансий, что на 12% больше того же периода прошлого года. В 8% (или 10,2 тыс. вакансий) искали менеджеров по продажам, в 6% (или 7,1 тыс. вакансий) — продавцов-консультантов, в 5% (5,7 тыс. вакансий) — водителей, об этом говорится в исследовании, проведенном российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru.

При этом в 2,8 раза чаще работодатели стали искать специалистов по взысканию, в 2,2 раза — промоутеров, в 2,2 раза — лаборантов, на 99% — курьеров и на 87% — заведующих аптекой.

Что касается зарплатного предложения, заметнее всего год к году (в 2,3 раза) выросла предлагаемая зарплата у промоутеров (81 тыс. 900 руб.), у руководителей отдела аналитики (+79%, 150 тыс. руб.) и у маляров (+65%, 101 тыс. руб.).

Наибольшими зарплатами в прошедшем квартале отличились руководители группы разработки (215 тыс. руб.), DevOps-инженеры и коммерческие директора (по 200 тыс. руб. в каждой специализации) и операционные директора (172 тыс. руб.).
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