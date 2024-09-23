В Свердловской области число предложений о работе в III квартале 2024 года выросло на 12%

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2024. В Свердловской области число открытых вакансий для хирургов выросло на 6% год к году, а ...04.09.2024 Число вакансий на Среднем Урале за год выросло на 17%
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2024. Летом 2024 года в Свердловской области было опубликовано 125,5 тыс. вакансий. По ...03.06.2024 В Свердловской области число вакансий для соискателей от 14 лет выросло на 6%
УрБК, Екатеринбург, 03.06.2024. В Свердловской области количество вакансий для соискателей от 14 лет выросло на 6% год ...19.04.2024 Число вакансий с подработкой на Среднем Урале за год выросло в два раза
Число вакансий с подработкой в Свердловской области за год выросло в два раза и в I квартале составило более 9 тыс. ед. ...19.04.2024 Число вакансий с подработкой на Среднем Урале за год выросло в два раза
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2024. Число вакансий с подработкой в Свердловской области за год выросло в два раза и в I ...