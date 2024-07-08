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В рамках ИННОПРОМа «Уральские авиалинии» и «СКБ Контур» заключили договор о стратегическом партнерстве в сфере модернизации бизнес-процессов

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2024. Авиакомпания «Уральские авиалинии» и «СКБ Контур» договорились о сотрудничестве в области модернизации бизнес-процессов на промышленной выставке ИННОПРОМ-2024 в Екатеринбурге. Стороны будут работать над развитием современных информационных и коммуникационных технологий, сообщает пресс-служба перевозчика.

В рамках ИННОПРОМа «Уральские авиалинии» и «СКБ Контур» заключили договор о стратегическом партнерстве в сфере модернизации бизнес-процессов
Фото предоставлено пресс-службой компании «Уральские авиалинии»

Заместитель генерального директора, директор по производству авиакомпании «Уральские авиалинии» Александр Зиновьев сообщил, что внедрение экосистемы «СКБ-Контура» позволит модернизировать и автоматизировать широкий спектр бизнес-процессов.

«Мы давно знаем «СКБ Контур» как надежного поставщика современных информационных и коммуникационных технологий. Компания постоянно развивается, помогая ведению бизнеса в России: разрабатывает импортозамещающие продукты и совершенствует имеющееся программное обеспечение», — подчеркнул А. Зиновьев.

В свою очередь, заместитель генерального директора компании «СКБ Контур» Михаил Добровольский выразил уверенность, что совместные проекты «Контура» и «Уральских авиалиний» в области цифровизации бизнес-процессов дадут синергетический эффект не только компаниям, но и их клиентам.

«Кроме того, мы сегодня договорились об активном обмене компетенциями, что создаст хороший задел для укрепления сотрудничества, и станет «взлетной полосой» новых амбициозных проектов внедрения цифровых сервисов и решений», — подытожил М. Добровольский.

XIV Международная промышленная выставка ИННОПРОМ открылась 8 июля в Екатеринбурге на площадке выставочного центра «Екатеринбург-Экспо». Мероприятие будет работать до 18.00 11 июля.

Страной — партнером форума выступили Объединенные Арабские Эмираты. Делегацию возглавил министр промышленности и передовых технологий ОАЭ специальный представитель ОАЭ по России Султан бен Ахмед аль-Джабер. В состав делегации от этой страны вошло 188 представителей 44 компаний.
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