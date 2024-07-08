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На полях ИННОПРОМа «СКБ Контур» и УБРиР договорились о расширении сотрудничества в сфере информационной безопасности

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2024. На международной выставке ИННОПРОМ-2024 генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных и президент УБРиР Алексей Долгов подписали соглашение о расширении сотрудничества. В планах сторон усиление взаимодействия в сфере информационной безопасности, сообщает пресс-служба кредитно-финансовой организации.

Так, в УБРиР для поддержания внутренних коммуникаций уже внедрен сервис «Контур.Толк». Больше года в сервисе проводили видеовстречи с коллегами и партнерами, теперь подключили решение для мероприятий, которое позволяет собрать на онлайн-площадке тысячи сотрудников из разных городов и стран.

Далее в банке планируют использовать еще один продукт экосистемы — Чаты. Это корпоративный мессенджер, который бесшовно интегрирован в «Контур.Толк». Доступ к чатам получают только сотрудники банка, поэтому вся информация надежно защищена.

Генеральный директор «СКБ Контура» Михаил Сродных сообщил, что продукты экосистемы «Контура» позволяют решать бизнес-задачи комплексно. В соответствии с этим подходом развиваются и сервисы для коммуникаций, которые доступны в одном окне. Это позволяет оптимизировать ресурсы на поддержку решения и повысить эффективность рабочего общения.

В свою очередь, президент УБРиР Алексей Долгов сказал, что IT-инфраструктура — важнейший элемент любой организации, в том числе финансовой.

«Решения «СКБ Контура» уже доказали свою эффективность. В рамках стратегии импортозамещения мы будем продолжать работу по внедрению отечественного ПО во все аспекты деятельности банка», — подчеркнул А. Долгов.

XIV Международная промышленная выставка ИННОПРОМ открылась 8 июля в Екатеринбурге на площадке выставочного центра «Екатеринбург-Экспо». Мероприятие будет работать до 18.00 11 июля.

Страной — партнером форума выступили Объединенные Арабские Эмираты. Делегацию возглавил министр промышленности и передовых технологий ОАЭ специальный представитель ОАЭ по России Султан бен Ахмед аль-Джабер. В состав делегации от этой страны вошло 188 представителей 44 компаний.
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