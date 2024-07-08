На полях ИННОПРОМа «СКБ Контур» и УБРиР договорились о расширении сотрудничества в сфере информационной безопасности

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2024. Авиакомпания «Уральские авиалинии» и «СКБ Контур» договорились о сотрудничестве в ...Вчера, 13:02 «Атомстройкомплекс» подписал соглашение со Сбербанком и компанией «СКБ Контур» о цифровизации бизнеса
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. Компания «Атомстройкомплекс» заключила соглашение со Сбербанком и «СКБ Контуром» о ...Вчера, 12:02 В рамках ИННОПРОМа администрация Екатеринбурга и УБРиР подписали соглашение о сотрудничестве
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. На международной выставке ИННОПРОМ-2024 Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) ...Вчера, 10:22 Глава российского кабмина Михаил Мишустин 9 июля посетит промышленную выставку ИННОПРОМ в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. Глава российского кабинета министров Михаил Мишустин 9 июля посетит XIV Международную ...08.07.2024 Россия намерена заключить с ОАЭ соглашение о торговле на преференциальных условиях
УрБК, Екатеринбург, 08.07.2024. Россия намерена заключить с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) соглашение о ...