По поручению свердловского губернатора Евгения Куйвашева в регионе внедрили импортозамещающий сервис для видео-конференц-связи

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2023. Министерство цифрового развития и связи Свердловской области успешно внедрило импортозамещающий сервис видео-конференц-связи для проведения совещаний правительственного уровня. Поручение о разработке и запуске сервиса было подписано губернатором Евгением Куйвашевым, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



Программное решение было разработано специалистами федеральной компании СКБ Контур, штаб-квартира которой находится в Екатеринбурге. Сервис «Контур.Толк» уже зарекомендовал себя на крупных мероприятиях 2022 года. Он стал площадкой для онлайн-общения на значимых отраслевых событиях региона: Международной промышленной выставке «Иннопром», а также на Международном строительном форуме и выставке 100+ TechnoBuild.



«В сегодняшней ситуации перед нами как никогда остро встала задача по импортозамещению зарубежных программных продуктов отечественными. По поручению главы региона на платформе «Контур.Толк» мы организовали несколько совещаний с участием членов федерального правительства. Региональные министерства начинают активно применять сервис, созданный нашим «Уральским Гуглом». Он прекрасно заменяет Skype и Zoom», — отметил министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков.



Сервис позволяет организовать корпоративную видеосвязь с высоким уровнем безопасности. Все данные шифруются, а серверы находятся в Екатеринбурге и Москве, поэтому сервис активно используют в своей работе различные государственные структуры.



«Контур.Толк» дает партнерам простоту использования, стабильность работы, хорошее качество изображения и звука, защищает данные от утечек. Мы рады предоставить госорганам для организации мероприятий и онлайн-общения наш сервис, потому что считаем важным совместную работу бизнеса и муниципальных, региональных и федеральных органов власти для взаимного развития, достижения надежной и безопасной коммуникации», — подчеркнул заместитель генерального директора СКБ Контур Михаил Добровольский.



Стоит отметить, что на рынке «Толк» появился в марте 2022 года, и уже к декабрю в конференциях участвовали до 1 млн человек ежемесячно. За прошедшие 10 месяцев «Толк» успешно внедрили более 1 тыс. компаний. В том числе сервис используют более 100 вузов и научных организаций, 90 IT-компаний, более 50 учреждений органов федеральной власти и местного самоуправления, шесть крупных телеком-компаний.