«Уральские авиалинии» и СКБ Контур подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровых технологий

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2025. «Уральские авиалинии» за 2024 год перевезли 9 млн 522 тыс. 214 пассажиров против 9 млн ...10.07.2024 На полях ИННОПРОМа «СКБ Контур» и УБРиР договорились о расширении сотрудничества в сфере информационной безопасности
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2024. На международной выставке ИННОПРОМ-2024 генеральный директор «СКБ Контур» Михаил ...10.07.2024 В рамках ИННОПРОМа «Уральские авиалинии» и «СКБ Контур» заключили договор о стратегическом партнерстве в сфере модернизации бизнес-процессов
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2024. Авиакомпания «Уральские авиалинии» и «СКБ Контур» договорились о сотрудничестве в ...04.02.2013 «Уральские авиалинии» помогут пассажирам авиакомпании Red Wings
Авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезет пассажиров авиакомпании «Red Wings». Напомним, решением Федерального ...01.04.2010 Компания «СКБ Контур» вошла в пятерку крупнейших разработчиков программ в России
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2010. Компания «СКБ Контур» заняла 5-е место в списке крупнейших разработчиков программного ...