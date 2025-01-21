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Вчера, 16:43

«Уральские авиалинии» и СКБ Контур подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровых технологий

УрБК, Екатеринбург. 08.07.2025. «Уральские авиалинии» и СКБ Контур подписали на выставке ИННОПРОМ соглашение о совместной работе над цифровыми проектами и переходе на российское программное обеспечение, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Свои подписи под документом поставили заместитель гендиректора «Уральских авиалиний» Александр Зиновьев и гендиректор СКБ Контур Михаил Сродных.

Стороны будут обновлять цифровую инфраструктуру с помощью собственных технологий и программ, создавать и развивать совместные проекты, которые помогут бизнесу быстро реагировать на изменения, а также изучать и тестировать новые направления бизнеса и цифровые продукты.

«СКБ Контур наш давний поставщик современных информационных и коммуникационных технологий. В рамках данного стратегического партнерства мы реализуем план мероприятий по налоговому мониторингу, кадровому документообороту и информационной безопасности. Системы помогут авиакомпании эффективно взаимодействовать с налоговыми органами, перевести в электронный вид кадровый документооборот, повысить безопасность ведения бизнеса», — заявил Александр Зиновьев.

«Нас объединяет один важный момент — обе компании преодолевают фактор расстояния. Уральские авиалинии ежегодно перевозят более 9,5 млн пассажиров. СКБ Контур передает более 1,2 млрд уникальных документов в год, помогает более 2,5 млн бизнесов в России стать ближе. Наша совместная работа, выстроенная на экспертизе двух компаний, станет платформой для новых проектов», — добавил Михаил Сродных.
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