«Атомстройкомплекс» подписал соглашение со Сбербанком и компанией «СКБ Контур» о цифровизации бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. Компания «Атомстройкомплекс» заключила соглашение со Сбербанком и «СКБ Контуром» о стратегическом сотрудничестве по комплексной цифровизации бизнеса. На полях ИННОПРОМа документ подписали глава ГК «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев и вице-президент Сбербанка — председатель Уральского банка Петр Колтыпин, а также директор цифровой трансформации ГК «Атомстройкомплекс» Виктор Гвержис и заместитель генерального директора компании «СКБ Контур» Михаил Добровольский, сообщает пресс-служба девелопера.
Ожидается, что поддержка со стороны крупных компаний в сфере цифровизации позволит уральскому застройщику ускорить процесс собственной цифровой трансформации и сделать его наиболее эффективным.
«Атомстройкомплекс» — предприятие полного цикла с большими возможностями для цифровизации процессов на всех этапах создания девелоперского продукта, от производства стройматериалов, проектирования и строительства, до управления готовыми объектами, Мы нацелены на цифровую трансформацию бизнес-процессов для минимизации производственных издержек, повышения эффективности проектных решений и производительности труда, чтобы в результате комплексно развивать продукт, делать городскую среду Екатеринбурга еще более привлекательной и комфортной для горожан», — сказал Валерий Ананьев.
Отмечается, что совместно со Сбербанком «Атомстройкомплекс» проработает вопросы использования облачной инфраструктуры и продуктов кибербезопасности, сформирует дорожную карту цифрового развития, которая определит этапы оптимизации бизнес-процессов и технологические решения для повышения операционной эффективности девелопера.
В рамках стратегического партнерства с «СКБ Контуром» «Атом» планирует не только обмениваться опытом, но и участвовать в семинарах, форумах и выставках, посвященных цифровым технологиям.
XIV Международная промышленная выставка ИННОПРОМ открылась
8 июля в Екатеринбурге на площадке выставочного центра «Екатеринбург-Экспо». Мероприятие будет работать до 18.00 11 июля.
Страной — партнером форума выступили Объединенные Арабские Эмираты. Делегацию возглавил министр промышленности и передовых технологий ОАЭ специальный представитель ОАЭ по России Султан бен Ахмед аль-Джабер. В состав делегации от этой страны вошло 188 представителей 44 компаний.Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»