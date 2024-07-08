«Атомстройкомплекс» подписал соглашение со Сбербанком и компанией «СКБ Контур» о цифровизации бизнеса

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УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. На международной выставке ИННОПРОМ-2024 Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на полях ИННОПРОМа подписал соглашения о дружбе и сотрудничестве с Челябинском и Ордосом

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. В рамках международной выставки ИННОПРОМ глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал ...

Глава российского кабмина Михаил Мишустин 9 июля посетит промышленную выставку ИННОПРОМ в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. Глава российского кабинета министров Михаил Мишустин 9 июля посетит XIV Международную ...

Россия намерена заключить с ОАЭ соглашение о торговле на преференциальных условиях

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2024. Россия намерена заключить с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) соглашение о ...

«Атомстройкомплекс» в ходе «Иннопрома» подписал соглашения о сотрудничестве со «Сбером» и УрФУ

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2022. В ходе XII международной промышленной выставки «Иннопром-2022» в Екатеринбурге ...