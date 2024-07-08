УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:02

«Атомстройкомплекс» подписал соглашение со Сбербанком и компанией «СКБ Контур» о цифровизации бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. Компания «Атомстройкомплекс» заключила соглашение со Сбербанком и «СКБ Контуром» о стратегическом сотрудничестве по комплексной цифровизации бизнеса. На полях ИННОПРОМа документ подписали глава ГК «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев и вице-президент Сбербанка — председатель Уральского банка Петр Колтыпин, а также директор цифровой трансформации ГК «Атомстройкомплекс» Виктор Гвержис и заместитель генерального директора компании «СКБ Контур» Михаил Добровольский, сообщает пресс-служба девелопера.

«Атомстройкомплекс» подписал соглашение со Сбербанком и компанией «СКБ Контур» о цифровизации бизнеса

Ожидается, что поддержка со стороны крупных компаний в сфере цифровизации позволит уральскому застройщику ускорить процесс собственной цифровой трансформации и сделать его наиболее эффективным.

«Атомстройкомплекс» — предприятие полного цикла с большими возможностями для цифровизации процессов на всех этапах создания девелоперского продукта, от производства стройматериалов, проектирования и строительства, до управления готовыми объектами, Мы нацелены на цифровую трансформацию бизнес-процессов для минимизации производственных издержек, повышения эффективности проектных решений и производительности труда, чтобы в результате комплексно развивать продукт, делать городскую среду Екатеринбурга еще более привлекательной и комфортной для горожан», — сказал Валерий Ананьев.

«Атомстройкомплекс» подписал соглашение со Сбербанком и компанией «СКБ Контур» о цифровизации бизнеса

Отмечается, что совместно со Сбербанком «Атомстройкомплекс» проработает вопросы использования облачной инфраструктуры и продуктов кибербезопасности, сформирует дорожную карту цифрового развития, которая определит этапы оптимизации бизнес-процессов и технологические решения для повышения операционной эффективности девелопера.

В рамках стратегического партнерства с «СКБ Контуром» «Атом» планирует не только обмениваться опытом, но и участвовать в семинарах, форумах и выставках, посвященных цифровым технологиям.

XIV Международная промышленная выставка ИННОПРОМ открылась 8 июля в Екатеринбурге на площадке выставочного центра «Екатеринбург-Экспо». Мероприятие будет работать до 18.00 11 июля.

Страной — партнером форума выступили Объединенные Арабские Эмираты. Делегацию возглавил министр промышленности и передовых технологий ОАЭ специальный представитель ОАЭ по России Султан бен Ахмед аль-Джабер. В состав делегации от этой страны вошло 188 представителей 44 компаний.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 12:02 В рамках ИННОПРОМа администрация Екатеринбурга и УБРиР подписали соглашение о сотрудничестве

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. На международной выставке ИННОПРОМ-2024 Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) ...

Вчера, 11:01 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на полях ИННОПРОМа подписал соглашения о дружбе и сотрудничестве с Челябинском и Ордосом

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. В рамках международной выставки ИННОПРОМ глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал ...

Вчера, 10:22 Глава российского кабмина Михаил Мишустин 9 июля посетит промышленную выставку ИННОПРОМ в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. Глава российского кабинета министров Михаил Мишустин 9 июля посетит XIV Международную ...

08.07.2024 Россия намерена заключить с ОАЭ соглашение о торговле на преференциальных условиях

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2024. Россия намерена заключить с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) соглашение о ...

06.07.2022 «Атомстройкомплекс» в ходе «Иннопрома» подписал соглашения о сотрудничестве со «Сбером» и УрФУ

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2022. В ходе XII международной промышленной выставки «Иннопром-2022» в Екатеринбурге ...

Популярные новости
21.06.2024Свердловский облсуд оставил под стражей главу регионального филиала паспортно-визового сервиса МВД России Александра Луканина11.06.2024Дмитрий Фарафонов: Мы намерены сделать современный парк в Академическом районе14.06.2024Центробанк отменил утренние торги на Мосбирже с 14 июня14.06.2024В Нижнем Тагиле предприятие выплатит матери погибшего работника 1,3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда21.06.2024Антон Переславцев: В летний период у нас в приоритете работы по подготовке домов к эксплуатации зимой
Архив новостей
Июль 2024 (258)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18