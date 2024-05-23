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Вчера, 17:42

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в экспертной сессии «Формирование промышленного потенциала крупнейших городов и агломераций России»

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в экспертной сессии «Формирование промышленного потенциала крупнейших городов и агломераций России», которая состоялась в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Участниками сессии стали главы городов, представители органов власти разных уровней, руководители предприятий, в том числе президент, председатель правления Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, вице-президент НП «Российская Гильдия управляющих и девелоперов» Андрей Бриль и другие.

Эксперты обсудили перспективы развития промышленных территорий в городах и агломерациях, применение новых технологий, деятельность российских инвесторов, баланс между темпами жилой застройки и темпами развития рынка труда и ряд других важных вопросов.

«События последних лет показывают необходимость ускоренного развития промышленного комплекса и освоения новых технологий. Нам нужен качественно новый уровень развития экономики, в основе которой будет лежать технологический суверенитет. Это означает повышение эффективности работы с предприятиями, предпринимательским и научным сообществом, инвесторами», — подчеркнул Алексей Орлов в своем выступлении.

По его словам, одним из инструментов по развитию реального сектора экономики может стать взаимодействие в рамках Екатеринбургской агломерации. Реновация существующих промзон и образование новых позволят создать около 200 тыс. рабочих мест.

Напомним, что XIV Международная промышленная выставка ИННОПРОМ открылась 8 июля в Екатеринбурге на площадке выставочного центра «Екатеринбург-Экспо». Мероприятие будет работать до 18.00 11 июля.
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