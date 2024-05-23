Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в экспертной сессии «Формирование промышленного потенциала крупнейших городов и агломераций России»

В Екатеринбурге начала работу XIV Международная промышленная выставка ИННОПРОМ ...23.05.2024 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил даты проведения форума «Города России» в 2024 году
УрБК, Екатеринбург, 23.05.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил даты проведения в 2024 году общероссийского ...17.04.2024 В Екатеринбурге состоялась стратегическая сессия по промышленному туризму
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2024. В Екатеринбурге 16 апреля состоялась стратегическая сессия по промышленному туризму. ...12.07.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о возможностях для агломерации при строительстве трассы М-12
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2023. На площадке международной промышленной выставки ИННОПРОМ состоялась экспертная сессия, ...02.07.2021 Глава Екатеринбурга презентовал проекты развития территорий на Веронском экономическом форуме
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в выездной сессии Веронского ...