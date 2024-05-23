Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в экспертной сессии «Формирование промышленного потенциала крупнейших городов и агломераций России»

В Екатеринбурге начала работу XIV Международная промышленная выставка ИННОПРОМ ...

Первый день ИННОПРОМа

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил даты проведения в 2024 году общероссийского ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил даты проведения форума «Города России» в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2024. В Екатеринбурге 16 апреля состоялась стратегическая сессия по промышленному туризму. ...

В Екатеринбурге состоялась стратегическая сессия по промышленному туризму

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о возможностях для агломерации при строительстве трассы М-12

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2023. На площадке международной промышленной выставки ИННОПРОМ состоялась экспертная сессия, ...