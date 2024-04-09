Диалог с КНР

В конце прошлой недели завершила работу в китайских городах Гуанчжоу (город-побратим Екатеринбурга) и Сиань делегация из столицы Среднего Урала. В нее входили министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, президент Уральской торгово-промышленной палаты (Уральской ТПП) Андрей Беседин, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев, ректор Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина (УрФУ) Виктор Кокшаров, а также представители екатеринбургского делового сообщества. Благодаря такому статусному составу участников делегации удалось добиться ощутимых результатов в ходе работы, отметили А. Орлов и А. Беседин. Партнерство в бизнесе
«За три дня мы провели 23 мероприятия, включая встречи на высшем городском уровне, посещение бизнес-парков, общественных пространств и предприятий», — рассказал А. Орлов.
По словам А. Беседина, в бизнес-встречах был опробован новый формат: к примеру, делегация точечно посещала китайские предприятия, на площадках которых участники делегации от делового сообщества могли проводить предметные переговоры с потенциальными партнерами. Это стало возможным благодаря составу делегации. По словам А. Беседина, наличие в ней триумвирата из администрации Екатеринбурга, Уральской ТПП и СОФПП открыло двери на такие предприятия, которые бы не заинтересовались общением с другими персонами из РФ.
«Участие каждого из них (вышеупомянутых членов делегации — прим. ред.) повысило статус нашей делегации и вызвало внимательное и заинтересованное отношение китайской стороны», — отметил А. Орлов, комментируя работу делегации в Гуанчжоу.
От делового сообщества в делегации присутствовали участники электротехнических отраслей, поставщики минеральных материалов, девелоперы и поставщики древесных материалов. «По всем направлениям китайская сторона оказалась заинтересована в партнерстве», — подчеркнул А. Беседин.
«Думаю, что после этой поездки мы выйдем на переговоры, и будет много контрактов с разными странами, в том числе с Китаем», — отметил В. Пиличев. Он также рассказал, какие товары свердловских производителей пользуются спросом в Китае.
«Это металлические изделия для дорожного строительства, фанера, мед, полезные сладости, приборы и датчики, каши быстрого приготовления, семена льна и гороха, масло, коллекционные игрушки, кальяны и аксессуары для них, различные платформы для автоматизации домов и зданий. Это основные направления, над которыми мы продолжим работу, поскольку китайские коллеги в них заинтересованы», — подчеркнул
директор СОФПП.
В октябре 2024 года запланирован повторный, как выразился А. Беседин, закрепляющий достигнутые бизнес-договоренности визит екатеринбургской делегации в КНР.
«Среди приоритетных задач двустороннего взаимодействия — расширение бизнес-контактов и обеспечение участия в крупнейших выставках двух городов — Кантонской ярмарке и Международной промышленной выставке «Иннопром», — заявил А. Орлов. Взаимодействие городов
Администрация Екатеринбурга почерпнула немало полезной информации в ходе данного визита, отметил А. Орлов. Он привел в пример несколько объектов, которые можно было бы масштабировать на Екатеринбург. Это карманный парк «Юэдун» в Гуанчжоу (созданный на месте заброшенной территории), мусороперерабатывающий завод, использующий экологичные технологии переработки ТБО (глава Екатеринбурга отметил просветительскую работу для юного поколения, которая ведется на заводе), а также районы Наньша в Гуанжоу и Сисянь в Сиане с определенной отраслевой специализацией и полной автоматизацией производственных процессов.
«Результаты работы подводить преждевременно, однако уже можно обозначить некоторые договоренности», — сказал А. Орлов. Так, стороны договорились о взаимных гастролях творческих коллективов в Россию и Китай, обсудили вопросы развития студенческого обмена между городами и повышения квалификации педагогов, а также открытие в Свердловской области дилерских центров и пунктов технического обслуживания автомобилей китайского производства.
Кроме того, с руководством города Сиань было заключено соглашение об установлении дружественных связей (Гуанчжоу является городом-побратимом Екатеринбурга уже 22 года).
«Сиань был выбран, во-первых, из-за своего стратегического расположения — он находится практически в центре страны на пересечении важных транспортных потоков, что важно для осуществления экспортно-импортных операций по всему Китаю и за его пределами. Во-вторых, благодаря уникальному опыту города по сохранению исторического наследия при внедрении самых современных технологий и решений городского развития. В-третьих, на выбор повлиял интерес к сотрудничеству со столицей Урала, проявленный ранее руководством Сианя во время визита в Екатеринбург в год празднования его 300-летия», — рассказал А. Орлов
Одной из целей
визита в Сиань стало укрепление межмуниципального взаимодействия, а также презентация Екатеринбурга и его событийного потенциала для повышения туристического интереса к столице Урала в том числе для развития культурно-познавательного, делового, образовательного, спортивного туризма. Также серьезный блок работы был посвящен расширению связей по линии высших учебных заведений обеих стран.
А. Орлов также отметил, что 2024 и 2025 годы объявлены перекрестными годами культуры России и Китая. И в задачу крупных городов РФ входит поддержание заданного на федеральном уровне тренда на укрепление доверия и расширение всесторонних контактов с китайскими партнерами.Фото предоставлены пресс-службой администрации Екатеринбурга