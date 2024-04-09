Диалог с КНР

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Власти Екатеринбурга будут перенимать опыт китайских коллег в вопросах развития города

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Делегация Екатеринбурга прибыла с рабочим визитом в Китай

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