Директор СОФПП Валерий Пиличев рассказал о перспективах сотрудничества с Китаем в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2024. 19-23 августа 2024 года в рамках празднования Дня Екатеринбурга в столице Среднего ...22.01.2024 В Свердловской области за 2023 год число субъектов малого и среднего предпринимательства выросло более чем на 7 тысяч
УрБК, Екатеринбург, 22.01.2024. Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков и директор ...15.11.2023 СОФПП выдал самозанятым свердловчанам займов на 12 млн рублей в 2023 году
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2023. В рамках поддержки зарегистрированных в качестве самозанятых жителей Среднего Урала ...06.04.2023 Свердловские предприниматели с начала года получили от СОФПП 526 поручительств на 3,2 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.04.2023. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), на базе которого ...15.03.2023 СОФПП помог бизнесу получить 14 млрд рублей кредитных средств
УрБК, Екатеринбург, 15.03.2023. За 2022 год Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) помог ...