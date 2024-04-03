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Директор СОФПП Валерий Пиличев рассказал о перспективах сотрудничества с Китаем в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2024. Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев сегодня рассказал о перспективах сотрудничества с Китаем в 2024 году в ходе пресс-конференции, прошедшей в Екатеринбурге.

В частности, директор СОФПП отметил, что в прошлом году благодаря различным бизнес-миссиям был заключен 381 внешнеторговый контракт с субъектами малого и среднего предпринимательства в Свердловской области.

«Если говорить про 2024 год, то у нас уже заключено 20 внешнеторговых контрактов. И думаю, что после этой поездки мы выйдем на переговоры, и будет много контрактов с разными странами, в том числе с Китаем», — отметил Валерий Пиличев.

Он также рассказал, какие товары свердловских производителей пользуются спросом в Китае.

«Это металлические изделия для дорожного строительства, фанера, мед, полезные сладости, приборы и датчики, каши быстрого приготовления, семена льна и гороха, масло, коллекционные игрушки, кальяны и аксессуары для них, различные платформы для автоматизации домов и зданий. Это основные направления, над которыми мы продолжим работу, поскольку китайские коллеги в них заинтересованы», — подчеркнул директор СОФПП.

Кроме того, он добавил, что китайская сторона получила от делегации из Екатеринбурга приглашения на Международную неделю моды, которая состоится в конце августа.
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