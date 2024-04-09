УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:23

Власти Екатеринбурга будут перенимать опыт китайских коллег в вопросах развития города

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2024. Власти Екатеринбурга будут перенимать опыт китайских коллег для развития и благоустройства города. Об этом сегодня рассказал на пресс-конференции глава муниципалитета Алексей Орлов.

В ходе рабочей поездки в КНР делегация из Екатеринбурга посетила в том числе город Сиань, где за три дня было проведено 23 мероприятия. Власти городов заключили соглашение об установлении дружественных связей.

По словам Алексея Орлова, город Сиань был выбран для визита и сотрудничества по нескольким причинам.

«Сиань был выбран, во-первых, из-за своего стратегического расположения — он находится практически в центре страны на пересечении важных транспортных потоков, что важно для осуществления экспортно-импортных операций по всему Китаю и за его пределами. Во-вторых, благодаря уникальному опыту города по сохранению исторического наследия при внедрении самых современных технологий и решений городского развития. В-третьих, на выбор повлиял интерес к сотрудничеству со столицей Урала, проявленный ранее руководством Сианя во время визита в Екатеринбург в год празднования его 300-летия», — рассказал градоначальник.

Целями визита в Сиань стали укрепление межмуниципального взаимодействия, а также презентация Екатеринбурга и его событийного потенциала для повышения туристического интереса к столице Урала в том числе для развития культурно-познавательного, делового, образовательного, спортивного туризма.

Кроме этого, власти Екатеринбурга занимались изучением опыта китайских коллег в вопросах городского развития. Еще одной целью работы делегации стало продвижение товаров и услуг предприятий Екатеринбурга и Свердловской области. Также серьезный блок работы был посвящен расширению связей по линии высших учебных заведений обеих стран.

Алексей Орлов также отметил, что 2024 и 2025 годы объявлены перекрестными годами культуры России и Китая. И в задачу крупных городов РФ входит поддержание заданного на федеральном уровне тренда на укрепление доверия и расширение всесторонних контактов с китайскими партнерами.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
09.04.2024 Делегация Екатеринбурга прибыла с рабочим визитом в Китай

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2024. Официальная делегация Екатеринбурга прибыла с рабочим визитом в Китай. Об этом сообщает ...

13.02.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал соглашение о сотрудничестве с «Центром стратегических разработок»

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и президент фонда «Центр стратегических разработок» ...

23.11.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о планах подготовки к празднованию 300-летия города

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2022. Глава города в специальном выпуске информационной программы «Екатеринбург. Алексей ...

24.08.2021 В Екатеринбурге создали Совет по сохранению и развитию культурного наследия

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2021. Власти столицы Урала создали Совет по сохранению и развитию культурного наследия ...

28.11.2019 «Уральские авиалинии» открывают новый рейс Екатеринбург — Сиань

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает рейс из Екатеринбурга в китайский город ...

Популярные новости
27.03.2024В Екатеринбурге мошенники убедили мужчину перевести им более 7 млн рублей02.04.2024В Свердловскую область прибыли 299 закупленных для муниципалитетов автобусов22.03.2024Дмитрий Скрипник: Мы работаем для людей20.03.2024Наивный Брейгель22.03.2024Коллекционеры, финисаж для императрицы, наивные котики
Архив новостей
Апрель 2024 (367)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Ноябрь 2023 (701)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18