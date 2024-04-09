Власти Екатеринбурга будут перенимать опыт китайских коллег в вопросах развития города

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2024. Власти Екатеринбурга будут перенимать опыт китайских коллег для развития и благоустройства города. Об этом сегодня рассказал на пресс-конференции глава муниципалитета Алексей Орлов.



В ходе рабочей поездки в КНР делегация из Екатеринбурга посетила в том числе город Сиань, где за три дня было проведено 23 мероприятия. Власти городов заключили соглашение об установлении дружественных связей.



По словам Алексея Орлова, город Сиань был выбран для визита и сотрудничества по нескольким причинам.



«Сиань был выбран, во-первых, из-за своего стратегического расположения — он находится практически в центре страны на пересечении важных транспортных потоков, что важно для осуществления экспортно-импортных операций по всему Китаю и за его пределами. Во-вторых, благодаря уникальному опыту города по сохранению исторического наследия при внедрении самых современных технологий и решений городского развития. В-третьих, на выбор повлиял интерес к сотрудничеству со столицей Урала, проявленный ранее руководством Сианя во время визита в Екатеринбург в год празднования его 300-летия», — рассказал градоначальник.



Целями визита в Сиань стали укрепление межмуниципального взаимодействия, а также презентация Екатеринбурга и его событийного потенциала для повышения туристического интереса к столице Урала в том числе для развития культурно-познавательного, делового, образовательного, спортивного туризма.



Кроме этого, власти Екатеринбурга занимались изучением опыта китайских коллег в вопросах городского развития. Еще одной целью работы делегации стало продвижение товаров и услуг предприятий Екатеринбурга и Свердловской области. Также серьезный блок работы был посвящен расширению связей по линии высших учебных заведений обеих стран.



Алексей Орлов также отметил, что 2024 и 2025 годы объявлены перекрестными годами культуры России и Китая. И в задачу крупных городов РФ входит поддержание заданного на федеральном уровне тренда на укрепление доверия и расширение всесторонних контактов с китайскими партнерами.