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В Екатеринбурге на выставке ИННОПРОМ уральские дизайнеры обсудят создание маркетплейса в рамках проекта U'FASHION

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2024. На международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2024 начал работать стенд Свердловской области. Площадь стенда — 1 тыс. кв. м. В его отдельной зоне презентован проект международной недели моды UF LAB, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин сообщил, что уже более 100 уральских дизайнеров участвуют в проекте U'FASHION, который был инициирован губернатором региона Евгением Куйвашевым.

В Екатеринбурге на выставке ИННОПРОМ уральские дизайнеры обсудят создание маркетплейса в рамках проекта U'FASHION
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

«У нас много талантливых дизайнеров, которых необходимо поддержать, состыковать с международными партнерами и партнерами из других регионов, и международная неделя моды — это только часть проекта U'FASHION», — подчеркнул Д. Ионин.

Он также добавил, что задача фэшн-проекта — консолидация всех уральских дизайнеров для создания маркетплейса, который поможет продвигать локальные бренды.

Напомним, что U'FASHION — это международный проект по развитию местных производителей и дизайнеров, который станет ключевым инфраструктурным проектом для индустрии моды Свердловской области. В его ежегодно будут проходить события международного уровня. Об этом заявил 27 мая министр инвестиций и развития Среднего Урала Вадим Третьяков.

Ключевым событием U'FASHION в 2024 году станет UF LAB — международная неделя моды, которая пройдет с 19 по 23 августа.
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