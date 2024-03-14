ЦБ может повысить прогноз по инфляции на 2024 год

УрБК, Москва, 14.03.2024. Опрошенные Банком России аналитики повысили прогноз по динамике ВВП и инфляции в РФ в 2024 ...12.05.2023 Банк России допускает увеличение ключевой ставки при ускорении инфляции
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что регулятор может повысить ключевую ставку на новом заседании ...12.05.2023 Банк России допускает увеличение ключевой ставки при ускорении инфляции
УрБК, Москва, 12.05.2023. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что регулятор может повысить ключевую ...17.08.2022 Минэкономразвития РФ улучшило прогноз по инфляции на 2022 год
УрБК, Москва, 17.08.2022. Минэкономразвития РФ обновило прогноз социально-экономического развития страны до 2025 года. ...27.08.2019 Минэкономразвития понизило прогноз роста реальных доходов населения РФ в 2019 году до 0,1% с 1%
УрБК, Москва, 27.08.2019. Минэкономразвития понизило прогноз роста реальных доходов населения РФ в 2019 году до 0,1% с ...