ЦБ может повысить прогноз по инфляции на 2024 год

УрБК, Москва, 01.07.2024. Прогноз Банка России по инфляции на 2024 год будет пересмотрен, поскольку фактический рост ...14.03.2024 Опрошенные ЦБ аналитики повысили прогноз по ВВП и инфляции в России
УрБК, Москва, 14.03.2024. Опрошенные Банком России аналитики повысили прогноз по динамике ВВП и инфляции в РФ в 2024 ...12.05.2023 Банк России допускает увеличение ключевой ставки при ускорении инфляции
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что регулятор может повысить ключевую ставку на новом заседании ...12.05.2023 Банк России допускает увеличение ключевой ставки при ускорении инфляции
УрБК, Москва, 12.05.2023. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что регулятор может повысить ключевую ...17.08.2022 Минэкономразвития РФ улучшило прогноз по инфляции на 2022 год
УрБК, Москва, 17.08.2022. Минэкономразвития РФ обновило прогноз социально-экономического развития страны до 2025 года. ...