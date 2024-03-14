ЦБ может повысить прогноз по инфляции на 2024 год

Прогноз Банка России по инфляции на 2024 год будет пересмотрен, поскольку фактический рост цен выше прогнозируемого. Об этом заявила советник председателя регулятора Ксения Юдаева, пишет ТАСС.



Пересмотреть прогноз планируется к заседанию совета директоров ЦБ, которое состоится в июле 2024 года.



«У нас регулярно происходит пересмотр прогноза. С учетом того, что фактическая инфляция идет выше прогнозной, то прогноз безусловно будет пересмотрен. Возможно будет пересмотрен и прогноз по ключевой ставке», — цитирует К. Юдаеву издание. В настоящее время прогноз уровня инфляции на 2024 год от ЦБ составляет 4,3-4,8%.



Ранее УрБК писал, что годовая инфляция в России в мае 2024 года выросла до 8,3% против 7,84% в апреле.