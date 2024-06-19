Годовая инфляция в РФ в мае 2024 года составила 8,3%

Материалы по теме

Инфляционные ожидания россиян выросли на 0,2 п. п. в июне 2024 года

УрБК, Москва, 19.06.2024. В июне 2024 года показатель инфляционных ожиданий россиян вырос на 0,2 п. п. по сравнению с ...

Инфляционные ожидания россиян выросли на 0,2 п. п. в июне 2024 года

В июне 2024 года показатель инфляционных ожиданий россиян вырос на 0,2 п. п. по сравнению с маем 2024 года и составил ...

Потребительские цены в апреле в РФ выросли на 0,5%

УрБК, Москва, 23.05.2024. Годовая инфляция в России в апреле 2024 года составила 7,84% (в марте — 7,72%). Об этом ...

Годовая инфляция в РФ с 9 по 15 апреля 2024 года ускорилась до 7,8%

УрБК, Москва, 18.04.2024. Годовая инфляция за отчетную неделю с 9 по 15 апреля 2024 года ускорилась до 7,8%, однако ...

Потребительские цены в феврале в России выросли на 0,68%

УрБК, Москва, 26.03.2024. Годовая инфляция в России в феврале 2024 года составила 7,69% (в январе — 7,44%). Об этом ...