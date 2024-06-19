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Вчера, 10:44

Годовая инфляция в РФ в мае 2024 года составила 8,3%

УрБК, Москва, 20.06.2024. Годовая инфляция в России в мае 2024 года составила 8,3% против 7,84% в апреле 2024 года. Об этом говорится в материалах Центробанка.

«Годовая инфляция возросла и составила 8,30% (в апреле — 7,84%), текущие темпы роста цен значительно опережали прошлогодние. Рост цен на устойчивые компоненты инфляции в мае ускорился по сравнению с апрелем, по некоторым показателям превысив темпы IV квартала 2023 года», — говорится в докладе ЦБ «Динамика потребительских цен».

Причиной роста инфляции аналитики называют высокий внутренний спрос, который продолжает опережать возможности расширения предложения. Ранее УрБК писал о том, что в июне 2024 года показатель инфляционных ожиданий россиян вырос на 0,2 п. п. по сравнению с маем 2024 года и составил 11,9%.
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