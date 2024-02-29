УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 10:05

В России завершился срок действия программы «Ипотека с господдержкой»

УрБК, Москва, 01.07.2024. 1 июля в России завершился срок действия льготной госпрограммы «Ипотека с господдержкой», которая давала возможность всем жителям страны получить жилищный кредит под 8% для покупки квартиры на первичном рынке.

Отметим, что программа действовала с 2020 года. Изначально ее ввели для поддержки рынка недвижимости в период жестких коронавирусных ограничений. За все время действия этой меры льготный кредит получили более 1,5 млн семей.

Добавим, что в России продолжают действовать другие ипотечные программы. Так, «IT-ипотека» доступна до конца 2024 года, дальневосточная и арктическая ипотечные программы — до конца 2030 года. Программа «Сельская ипотека» действует бессрочно. Жители малых городов смогут воспользоваться «Семейной ипотекой» под 6%.

Ранее УрБК писал, что по итогам текущего года объем выдач ипотек в РФ может снизиться на 35%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
29.02.2024 Льготная программа «Семейная ипотека» будет продлена до 2030 года

УрБК, Москва, 29.02.2024. Программа по льготной выдаче ипотечных займов «Семейная ипотека», действующая с 2018 года по ...

21.11.2022 В ГК «КОРТРОС» оценили последствия прекращения программы льготной ипотеки под 7%

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2022. Программа льготной ипотеки под 7% может завершиться к 31 декабря, по заявлению Минфина ...

17.10.2022 Правительство РФ продлило срок действия программы «Семейная ипотека» до 1 июля 2024 года

УрБК, Москва, 17.10.2022. Кабинет министров РФ по поручению президента продлил действие программы «Семейная ипотека» до ...

20.05.2022 Правительство РФ увеличит финансирование программ «Ипотека с господдержкой» и «Семейная ипотека» почти на 50 млрд рублей

УрБК, Москва, 20.05.2022. Правительство РФ увеличит финансирование программ «Ипотека с господдержкой» и «Семейная ...

23.07.2021 Новостройки в Екатеринбурге после запуска льготной ипотеки подорожали почти на 20%

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2021. Средняя цена квадратного метра в новостройках Екатеринбурга после запуска госпрограммы ...

Популярные новости
07.06.2024На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания за четыре года выросла на 1,6 тыс. рублей03.06.2024Предложение подержанных машин из КНР выросло в РФ на 71,6% весной 2024 года05.06.2024Свердловчане взяли 15 тыс. жилищных кредитов21.06.2024Свердловский облсуд оставил под стражей главу регионального филиала паспортно-визового сервиса МВД России Александра Луканина05.06.2024Дмитрий Тортев о проблемах с безопасностью маркетплейсов
Архив новостей
Июль 2024 (60)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18