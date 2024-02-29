В России завершился срок действия программы «Ипотека с господдержкой»

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Новостройки в Екатеринбурге после запуска льготной ипотеки подорожали почти на 20%

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2021. Средняя цена квадратного метра в новостройках Екатеринбурга после запуска госпрограммы ...