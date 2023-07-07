Свердловский министр строительства Михаил Волков ушел в отставку

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил Екатеринбургу 323 млн руб. ...30.11.2022 Михаила Волкова переназначили на пост главы свердловского минстроя
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Михаила ...23.08.2019 Свердловские власти планируют за год увеличить объемы строительства жилья на 15%
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2019. Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков ...29.01.2019 Министр строительства Свердловской области Михаил Волков анонсировал реновацию в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2019. Проект по переселению людей из старого жилого фонда в новый будет проходить в ...07.08.2013 Бывший министр строительства Свердловской области стал топ-менеджером ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)»
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2013. Михаил Жеребцов, занимавший ранее должность министра строительства и архитектуры ...