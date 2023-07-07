Свердловский министр строительства Михаил Волков ушел в отставку

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил 323 млн рублей на завершение строительства гимназии № 40 в Екатеринбурге

Свердловские власти планируют за год увеличить объемы строительства жилья на 15%

Министр строительства Свердловской области Михаил Волков анонсировал реновацию в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2019. Проект по переселению людей из старого жилого фонда в новый будет проходить в ...