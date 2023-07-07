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Свердловский министр строительства Михаил Волков ушел в отставку

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2024. Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков ушел в отставку, пишет «Коммерсантъ». Его обязанности выполняет Григорий Сурганов.

Причиной отставки издание называет окончание срока действия трудового контракта. Михаил Волков возглавлял ведомство с 2016 года. Окончил Свердловский архитектурный институт, работал мастером ремонтно-строительного цеха, затем трудился в органах местного самоуправления.

В 2022 году губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев переназначил его на должность министра строительства.
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