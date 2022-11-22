Михаила Волкова переназначили на пост главы свердловского минстроя

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Михаила Волкова министром строительства и развития инфраструктуры региона. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.
М. Волков окончил Свердловский архитектурный институт. В свое время он работал мастером ремонтно-строительного цеха, затем трудился в органах местного самоуправления. С 2016 года Михаил Волков возглавляет свердловский минстрой.
Уточним, что после губернаторских выборов члены правительства подали в отставку и продолжили работать в качестве исполняющих обязанности. Большинство министров уже получили переназначение в новый состав кабмина.
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