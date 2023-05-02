В Екатеринбурге пройдут общественные обсуждения строительства трамвайной линии в районе Птицефабрики

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2023. В Екатеринбурге начались общественные обсуждения по проекту планировки и проекту ...08.09.2021 Строительство новой трамвайной ветки в Академический район Екатеринбурга вынесено на общественные обсуждения
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2021. В Екатеринбурге с 7 сентября по 12 октября будут идти общественные обсуждения ...18.08.2020 Администрация Екатеринбурга проведет общественные обсуждения по проектам планировки и межевания отдельных городских территорий
УрБК, Екатеринбург, 18.08.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский распорядился провести общественные обсуждения ...02.07.2019 В Екатеринбурге начались общественные обсуждения по обустройству парка РТИ
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2019. Администрация Екатеринбурга запустила общественные обсуждения проекта межевания ...06.06.2019 В Екатеринбурге пройдут общественные обсуждения по строительству трамвайной линии из Академического района
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский постановил организовать общественные ...