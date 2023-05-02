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Вчера, 17:44

В Екатеринбурге пройдут общественные обсуждения строительства трамвайной линии в районе Птицефабрики

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2024. В Екатеринбурге планируется провести общественные обсуждения по проектам планировки и межевания территории в границах улиц Варшавской — Сажинской — Трубачева. В частности, здесь планируется проложить новую трамвайную линию, сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте администрации муниципалитета.

Также, согласно проекту, здесь появится улица Новая 1, а в районе Птицефабрики будет построено трамвайное депо.

Общественные обсуждения данного проекта проходят в Екатеринбурге с 11 июня по 9 июля 2024 года. Экспозиция проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, открылась в холле второго этажа здания администрации города Екатеринбурга по адресу проспект Ленина, 24а и будет проводиться по 27 июня 2024 года включительно.

Напомним, что в декабре 2023 года в Екатеринбурге открылось движение по новой трамвайной ветке в Академический район. В феврале 2024 года новой трамвайной линией смогли воспользоваться жители микрорайона Солнечный.

Кроме того, в ближайшие два года в уральской столице появится 80 новых трамваев, которые город планирует закупить в рамках концессионного соглашения.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов неоднократно подчеркивал, что задача развития и обновления городского электрического транспорта является приоритетной для властей. Причем в решении данного вопроса у администрации муниципалитета имеется поддержка со стороны свердловского губернатора Евгения Куйвашева. По словам градоначальника, развитие такого экологичного вида транспорта положительным образом влияет на повышение качества жизни горожан, комфорта их перемещения и на развитие территорий.
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