В Екатеринбурге пройдут общественные обсуждения строительства трамвайной линии в районе Птицефабрики

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Строительство новой трамвайной ветки в Академический район Екатеринбурга вынесено на общественные обсуждения

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Администрация Екатеринбурга проведет общественные обсуждения по проектам планировки и межевания отдельных городских территорий

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский распорядился провести общественные обсуждения ...

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В Екатеринбурге пройдут общественные обсуждения по строительству трамвайной линии из Академического района

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