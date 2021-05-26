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В Екатеринбурге начались общественные обсуждения проекта строительства железнодорожной линии до станции Аэропорт Кольцово

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2023. В Екатеринбурге начались общественные обсуждения по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта — железнодорожной линии от станции Компрессорный завод до станции Аэропорт Кольцово («Новокольцовский маршрут»). Обсуждения будут проходить по 26 мая 2023 года включительно, сообщается на сайте горадминистрации.

Экспозиция проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, откроется 5 мая в холле второго этажа здания администрации города Екатеринбурга на проспекте Ленина, 24а и будет проходить по 15 мая включительно.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, смогут вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, на общественных обсуждениях с 5 по 15 мая 2023 года.

Напомним, что соглашение о создании Новокольцовского железнодорожного маршрута — «наземного метро» — было подписано на «Иннопроме» в прошлом году. Общая длина Новокольцовской ветки «наземного метро» составит 31 км, предполагается 15 остановок. На маршруте планируется задействовать «Ласточки».

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