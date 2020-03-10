В Центробанке заявили об отсутствии зависимости курса рубля от торговой площадки

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ЦБ из-за резкого ослабления рубля начал продажу иностранной валюты на внутреннем рынке

Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках ...

ЦБ из-за резкого ослабления рубля начал продажу иностранной валюты на внутреннем рынке

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2020. Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на ...

В банках Екатеринбурга растет спрос на валютные вклады

В екатеринбургских банках зафиксировали повышенный спрос на валютные вклады, в связи с существенным снижением за ...

Курс доллара США впервые с декабря 2010 года превысил 31 рубль

УрБК, Москва, 19.09.2011. Торговая сессия на российском валютном рынке началась сегодня с резкого снижения курса ...

Курс евро в ходе валютных торгов в Москве превысил 42 рубля

УрБК, Москва, 13.10.2010. Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов «завтра» на торгах ...