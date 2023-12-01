Мосбиржа с сегодняшнего дня прекращает торги евро и американским долларом после введения санкций со стороны США

УрБК, Москва, 13.06.2024. С 13 июня 2024 года Группа «Московская биржа» прекращает торги евро и долларом. Это связано с ограничительными мерами, которые были введены США, говорится в официальном сообщении торговой площадки.



При этом на срочном рынке торги будут проводиться в обычном режиме, а на фондовом и денежном, а также рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением тех, где для расчетов используются доллары США и евро.



В пресс-службе Банка России отметили, что торги на всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и прочих валютах будут проводиться в штатном режиме. Сделки с долларом США и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке.



Регулятор будет определять официальные курсы доллара США и евро к рублю с использованием банковской отчетности и сведений, которые поступают от цифровых платформ внебиржевых торгов.



«Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки. Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными. По вкладам и счетам граждан и организаций в долларах США и евро сохраняется прежний режим выдачи средств, установленный Банком России», — говорится в сообщении регулятора.