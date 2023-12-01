Мосбиржа с сегодняшнего дня прекращает торги евро и американским долларом после введения санкций со стороны США

УрБК, Москва, 01.12.2023. Торги на рынках Московской биржи в период новогодних праздников проведут 3, 5 и 8 января. ...13.09.2023 Мосбиржа возобновляет торги на срочном рынке
УрБК, Москва, 13.09.2023. Московская биржа возобновляет торги в штатном режиме на срочном рынке в 13.00 мск. Об этом ...05.07.2022 Московская биржа возобновит вечерние торги на срочном рынке
УрБК, Москва, 05.07.2022. Московская биржа с 12 июля возобновит вечерние торги на срочном рынке, говорится в сообщении ...05.10.2021 Московская биржа не будет работать 31 декабря 2021 года
УрБК, Москва, 05.10.2021. Московская биржа опубликовала порядок работы в дни государственных праздников в 2022 году. ...15.12.2014 Московская биржа будет работать в новогодние каникулы
УрБК, Москва, 15.12.2014. Московская биржа в период новогодних праздников проведет торги с 5 по 6 января и с 8 по 9 ...