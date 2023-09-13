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Сегодня, 10:01

Центробанк отменил утренние торги на Мосбирже с 14 июня

УрБК, Москва, 14.06.2024. ЦБ РФ отменил утренние торги на Московской бирже с 14 июня и до отмены этого решения. Об этом пишет Telegram-канал регулятора.

«Банк России принял решение не проводить торговые сессии до 09.50 (мск) на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО «Московская биржа» с 14 июня 2024 года и до отмены этого решения», — говорится в сообщении.

Ранее УрБК писал о том, что с 13 июня 2024 года Группа «Московская биржа» прекратила торги евро и долларом. Это было связано с санкциями в отношении торговой площадки со стороны США.
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