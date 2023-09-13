Центробанк отменил утренние торги на Мосбирже с 14 июня

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Московская биржа приостановила торги на срочном рынке

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Мосбиржа возобновила торги на рынках валюты и драгоценных металлов

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Московская биржа приостановила торги на срочном рынке

УрБК, Москва, 21.09.2015. Московская биржа сегодня в 10.45 по московскому времени приостановила торги на срочном рынке. ...