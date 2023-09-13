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Сегодня, 15:47

Мосбиржа в конце января запустит утренние торги на срочном и фондовом рынках

УрБК, Москва, 26.12.2024. Мосбиржа планирует запустить утренние сессии на срочном и фондовом рынках с 27 января 2025 года, сообщает «Интерфакс».

Аукцион открытия на фондовом рынке будет проходить с 6:50 по московскому времени, утренняя сессия начнется с 7.00. На срочном рынке аукцион открытия будет проводится с 8.50, утренняя сессия — с 9.00.

Сообщается, что ликвидность по инструментам в ходе утренних торгов будет поддерживаться маркетмейкерами.

На фондовом рынке с утра будут совершаться сделки с самыми ликвидными акциями и облигациями ОФЗ. На срочном рынке будут доступны все инструменты, торгующиеся на основной сессии.

На текущий момент торги на фондовом рынке проходят на основной и вечерней сессиях (с 10.00 до 18.00 и с 19.05 до 23.50 соответственно). На срочном — с 10.00 до 23.50.
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