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Вчера, 14:19

Мосбиржа возобновляет торги на срочном рынке

УрБК, Москва, 13.09.2023. Московская биржа возобновляет торги в штатном режиме на срочном рынке в 13.00 мск. Об этом сообщается на сайте площадки.

«Система торгов срочного рынка доступна для снятия заявок. Система восстановлена по состоянию на 04.45 мск без сделок, заключенных в период с 08.50 до 09.30 мск. Возобновление торгов на срочном рынке в 13.00 с учетом времени на подготовку систем участников», — говорится в сообщении.

Напомним, что Московская биржа с 09.30 мск приостановила торги на срочном рынке из-за нештатной работы торгово-клиринговой системы.
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