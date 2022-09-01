Мосбиржа возобновляет торги на срочном рынке

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УрБК, Екатеринбург, 13.09.2023. Московская биржа с 09.30 мск приостановила торги на срочном рынке из-за нештатной ...

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УрБК, Москва, 13.09.2023. Московская биржа с 09.30 мск приостановила торги на срочном рынке. Об этом сообщается на ...

Мосбиржа расширяет время торгов на фондовом, срочном и валютном рынках

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Мосбиржа расширяет время торгов на фондовом, срочном и валютном рынках

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Московская биржа приостановила торги на срочном рынке

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