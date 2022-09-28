Какую CRM выбрать для интернет-магазина?

Подбор CRM системы для продаж в интернете становится сегодня одним из самых актуальных вопросов. Современный рынок предлагает владельцам интернет-магазинов огромное количество вариантов технических решений. Отличаются предложения как по стоимости, так и по возможностям. Кроме того, пользователи зачастую оставляют абсолютно противоречивые отзывы относительно тех или иных предложений.
Рассмотрим причины востребованности CRM-систем, а также самые популярные предложения на российском рынке.
Система, предназначенная для управления отношениями с клиентами, помогает владельцам компании хранить информацию обо всех покупателях и принципах взаимодействия с каждым из них. Среди преимуществ использования систем:
Эти особенности делают CRM-системы актуальными для бизнеса разных масштабов. Без внедрения системы управления отношениями с клиентами невозможно обойтись в таких случаях:
Универсальные CRM-системы с базовыми опциями оптимально подходят для любого бизнеса. При таком подходе решаются все возникающие проблемы без привлечения бизнес-консультантов. В случае крупного бизнеса есть смысл обратить внимание на программное обеспечение, разработанное с учетом особенностей и нюансов работы в конкретной отрасли.
В числе основных систем, которые получили распространение среди интернет-магазинов в России такие продукты:
Разберемся подробнее с предложениями каждого разработчика, особенностями, нюансами, а также преимуществами и недостатками разных систем.
Автоматизированная платформа от ведущего отечественного разработчика программного обеспечения – компании 1С позволяет объединить возможности системы по управлению сайтами и Битрикс 24. В числе возможностей платформы:
С помощью 1С-Битрикс24: Интернет-магазин + CRM можно вывести интернет-магазин на качественно новый уровень. Среди главных преимуществ инновационного решения:
Среди главных преимуществ использования этого программного продукта:
В то же время некоторые пользователи в своих отзывах отмечают некоторую сложность использования системы. Кроме того, есть нарекания относительно удобства для пользователя.
Предложение, которое разработчики позиционируют как лучший способ упрощения сложных операций и решения рутинных задач. Пакет поставляется в коробочном или облачном виде. Среди возможностей:
Эта система показывает максимальную результативность в том случае, если интернет-магазин имеет более десяти заказов ежедневно, а также активно внедряется емейл-маркетинг. Мощный и гибкий инструмент в то же время требует внимания со стороны пользователя на начальном этапе.
Специализированная разработка для интернет-магазинов входит в число самых популярных проектов в рунете. Демонстрирует отличные показатели на площадках разного масштаба. В числе возможностей:
Пользователи отмечают активное развитие системы, а также учет потребностей и замечаний клиентов. В то же время к недостаткам следует отнести слабую аналитику в финансовой части, а также отсутствие конструктора для составления документации.
Одна из лучших мировых систем по управлению взаимоотношениями с клиентами. В числе главных особенностей:
Среди недостатков пользователи выделяют отсутствие модуля по управлению ассортиментом. Компания-разработчик предлагает возможность отдельной покупки программы «Мой склад» для последующей интеграции.
По данным статистических опросов максимальное внимание пользователей завоевали системы Битрикс24 и 1С. Однако окончательное решение следует принимать исходя из потребностей собственного бизнеса, количества сотрудников, ежедневных заказов, а также финансовых возможностей компании.
Свое название CRM-система получила в результате расшифровки английских слов Customer Relationship Management, что по ...09.10.2015 В Екатеринбурге пройдет форум интернет-магазинов «Online Business Russia»
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2015. Форум интернет-магазинов «Online Business Russia» пройдет в Екатеринбурге 16-17 ...14.09.2011 Пользователи системы «Телебанк с ЭЦП» получат специальное программное обеспечение на фирменных электронных носителях usb-flash
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2011. Специалисты департамента платежных систем и карточных проектов ООО КБ «Кольцо Урала» ...28.07.2010 Более 95% клиентов Интернет-банка ОАО «УБРиР» положительно оценили предлагаемые кредитной организацией системы дистанционного управления финансами
УрБК, Екатеринбург, 28.07.2010. С каждым месяцем эксперты отмечают увеличение числа финансовых операций, совершаемых ...15.04.2010 Число пользователей систем дистанционного управления счетом среди корпоративных клиентов ОАО «УБРиР» достигло 20 тысяч
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2010. Число пользователей систем дистанционного управления счетом среди корпоративных ...