Какую CRM выбрать для интернет-магазина?

Подбор CRM системы для продаж в интернете становится сегодня одним из самых актуальных вопросов. Современный рынок предлагает владельцам интернет-магазинов огромное количество вариантов технических решений. Отличаются предложения как по стоимости, так и по возможностям. Кроме того, пользователи зачастую оставляют абсолютно противоречивые отзывы относительно тех или иных предложений.

Рассмотрим причины востребованности CRM-систем, а также самые популярные предложения на российском рынке.

Для чего нужна CRM для интернет-магазина?

Система, предназначенная для управления отношениями с клиентами, помогает владельцам компании хранить информацию обо всех покупателях и принципах взаимодействия с каждым из них. Среди преимуществ использования систем:

— повышение эффективности бизнеса и увеличение прибыли;

— упрощение работы благодаря автоматизации задач;

— ускорение рутинных операций;

— хранение всех заявок в одном месте;

— отслеживание воронки продаж и оценка качества работы и продуктивности менеджеров;

— классификация продуктов по различных категориям;

— отслеживание эффективности рекламных кампаний.

Эти особенности делают CRM-системы актуальными для бизнеса разных масштабов. Без внедрения системы управления отношениями с клиентами невозможно обойтись в таких случаях:

— Бизнес планирует расширение и увеличение количества покупателей.

— На текущий момент есть много заявок. Это свидетельствует о востребованности продукта, поэтому важно сохранить информацию о заинтересованных клиентах и не потерять их с течением времени.

— Существует несколько каналов поступления заявок. При активном задействовании сайта, мессенджеров, социальных сетей, электронной почты и связи по телефону важно обеспечить эффективное функционирование всех каналов и не упустить ни один из них из виду.

— В отделе продаж задействовано больше четырех человек. Руководителю в этом случае приходится тратить массу времени на контроль сотрудников, а сотрудникам – на подготовку отчетности.

Универсальные CRM-системы с базовыми опциями оптимально подходят для любого бизнеса. При таком подходе решаются все возникающие проблемы без привлечения бизнес-консультантов. В случае крупного бизнеса есть смысл обратить внимание на программное обеспечение, разработанное с учетом особенностей и нюансов работы в конкретной отрасли.

Самые популярные CRM для интернет-магазинов

В числе основных систем, которые получили распространение среди интернет-магазинов в России такие продукты:

— 1С-Битрикс24;

— 1С;

— OneBox;

— Retail CRM;

— Terrasoft Bpm’online CRM.

Разберемся подробнее с предложениями каждого разработчика, особенностями, нюансами, а также преимуществами и недостатками разных систем.

1С-Битрикс24

Автоматизированная платформа от ведущего отечественного разработчика программного обеспечения – компании 1С позволяет объединить возможности системы по управлению сайтами и Битрикс 24. В числе возможностей платформы:

— интернет-магазин;

— CRM;

— собственный контакт центр;

— маркетинг и аналитика.

С помощью 1С-Битрикс24: Интернет-магазин + CRM можно вывести интернет-магазин на качественно новый уровень. Среди главных преимуществ инновационного решения:

— широкие возможности для настроек воронок продаж;

— выставление счетов, печать и отправка документов непосредственно из системы;

— удобство чатов с подключением мессенджеров и социальных сетей;

— гибкость настройки планов и отчетов;

— доступность нескольких языков интерфейса;

— наличие мобильного приложения.

1С CRM

Среди главных преимуществ использования этого программного продукта:

— простое управление контактами;

— доступная история взаимоотношений с клиентами;

— помощь в бизнес-процессах;

— оформление документов в системе;

— всесторонняя отчетность по эффективности рекламы;

— автоматические отчеты с доставкой на электронную почту или в телеграм.

В то же время некоторые пользователи в своих отзывах отмечают некоторую сложность использования системы. Кроме того, есть нарекания относительно удобства для пользователя.

OneBox

Предложение, которое разработчики позиционируют как лучший способ упрощения сложных операций и решения рутинных задач. Пакет поставляется в коробочном или облачном виде. Среди возможностей:

— управление контактами, клиентами, поставщиками, сотрудниками и партнерами;

— упрощение операций с финансами;

— управление документами в системе;

— возможность вести склады и управлять остатками;

— все файлы в одном хранилище;

— функция найма сотрудников.



Эта система показывает максимальную результативность в том случае, если интернет-магазин имеет более десяти заказов ежедневно, а также активно внедряется емейл-маркетинг. Мощный и гибкий инструмент в то же время требует внимания со стороны пользователя на начальном этапе.

Retail CRM

Специализированная разработка для интернет-магазинов входит в число самых популярных проектов в рунете. Демонстрирует отличные показатели на площадках разного масштаба. В числе возможностей:

— обработка заказов в едином окне;

— конвертация лидов из мессенджеров и соцсетей в заказы;

— настройка правил обработки заказов;

— сегментация клиентов;

— настройка правил рассылок;

— отслеживание маркетинговых результатов;

— интеграция со службами доставки товаров.

Пользователи отмечают активное развитие системы, а также учет потребностей и замечаний клиентов. В то же время к недостаткам следует отнести слабую аналитику в финансовой части, а также отсутствие конструктора для составления документации.

Terrasoft Bpm’online CRM

Одна из лучших мировых систем по управлению взаимоотношениями с клиентами. В числе главных особенностей:

— интеграция с сайтами, социальными сетями и мессенджерами;

— интеграция с IP-телефонией;

— возможность формирования и выставления счетов.

Среди недостатков пользователи выделяют отсутствие модуля по управлению ассортиментом. Компания-разработчик предлагает возможность отдельной покупки программы «Мой склад» для последующей интеграции.

Вместо заключения: какую систему выбрать?

По данным статистических опросов максимальное внимание пользователей завоевали системы Битрикс24 и 1С. Однако окончательное решение следует принимать исходя из потребностей собственного бизнеса, количества сотрудников, ежедневных заказов, а также финансовых возможностей компании.