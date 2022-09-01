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Вчера, 13:20

Мосбиржа проводит диагностику торгово-клиринговой системы после приостановки торгов на срочном рынке

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2023. Московская биржа с 09.30 мск приостановила торги на срочном рынке из-за нештатной работы торгово-клиринговой системы. На данный момент ведется диагностика, сообщает «РИА Новости».

«Торги на срочном рынке приостановлены с 09:30:00. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно», — сообщается на сайте Московской биржи.

Добавим, что в торгово-клиринговой системе хранится и обрабатывается информация, которая нужна для проведения торгов на бирже.
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