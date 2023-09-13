Банк России и Мосбиржа разработали меры по снижению ценовых скачков на рынке акций

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УрБК, Москва, 13.09.2023. Московская биржа возобновляет торги в штатном режиме на срочном рынке в 13.00 мск. Об этом ...

Мосбиржа проводит диагностику торгово-клиринговой системы после приостановки торгов на срочном рынке

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2023. Московская биржа с 09.30 мск приостановила торги на срочном рынке из-за нештатной ...

Московская биржа приостановила торги на срочном рынке

УрБК, Москва, 13.09.2023. Московская биржа с 09.30 мск приостановила торги на срочном рынке. Об этом сообщается на ...

Мосбиржа может возобновить утренние торги на рынке акций

УрБК, Москва, 21.12.2022. Представители Московской биржи обсудят с участниками рынка вопрос о возобновлении утренних ...

Мосбиржа готовится к резким колебаниям на российском рынке ценных бумаг

УрБК, Москва, 10.03.2020. Мосбиржа готовится к повышенной волатильности на открытии биржевых торгов во вторник, 10 ...