Минэкономразвития выступило против принудительного перевода в РФ депозитарных расписок и акций отечественных компаний

УрБК, Москва, 27.03.2023. Минэкономразвития РФ выступило против принудительного перевода депозитарных расписок и акций отечественных компаний с иностранных бирж в Россию. Ранее с такой инициативой к ведомству обратился Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщает газета «Ведомости».



Авторы инициативы предполагали, что это поможет решить проблему потери управляемости бизнеса и его способности распределять дивиденды в условиях блокировки зарубежными властями решений реальных владельцев.



Однако в министерстве посчитали, что это решение противоречило бы Конституции и международным договорам о защите капиталовложений. Также существует риск ответных мер в отношении России и новых требований, которые могли навредить и другим компаниям.