Дивиденды разогнали биржу

С начала 2023 года индекс Московской биржи вырос почти на 1 тыс. пунктов. Основными факторами такой динамики стали курс рубля и дивидендные выплаты. Компании, выплачивающие дивиденды, фактически стали «паровозами», за которыми вверх пошел и индекс. Приток новых игроков же остается низким, а имеющиеся на бирже средства чаще реинвестируются, чем вносится что-то новое.



В начале января 2023 года индекс Мосбиржи составлял 1 тыс. 934 пункта, а сейчас колеблется в районе 2 тыс. 800 пунктов. Одной из причин этого могли стать изменения курса рубля.



«Я думаю, что это связано с ослаблением рубля. Потому что индекс Мосбиржи — это рублевая реинкарнация долларового индекса. А он практически не вырос. Люди одинаково пытаются спасти деньги в фондовом рынке и валютном. Это прямое отражение. Если рубль начнет укрепляться, то будет падать и индекс Мосбиржи», — считает финансовый аналитик Виталий Калугин.



Финансовый аналитик Григорий Вахитов указывает на то, что на рынке ценных бумаг в последнее время отсутствовали крупные потрясения. Но ключевым моментом стала выплата дивидендов.



«Некоторые корпорации начали выплачивать дивиденды. Это тоже положительно влияет на имидж фондового рынка. Дивиденды обеспечивают более положительный взгляд на рынок, люди получили их и рассчитывают, что в следующий раз тоже получат. Соответственно, инвесторы начинают приобретать бумаги компаний, которые производят выплаты», — объяснил эксперт.



С этой позицией согласен и В. Калугин. Но оба эксперта указывают, что в данной ситуации рост индекса обеспечили два «локомотива» — «Газпром» и «Сбербанк». Первый вернулся к выплате дивидендов после паузы, а второй увеличил их. Такова особенность подсчетов индекса Мосбиржи, что для этого хватило двух компаний.



«Можно сказать, что 40% людей сидит на ценных бумагах «Сбербанка». Но сегодня он растет, а завтра падает. Поэтому думаю, что акции Мосбиржи — не самый лучший выход», — указывает В. Калугин.



Он также отмечает, что сейчас потенциала для роста у рынка ценных бумаг нет.



«Сейчас, когда 80% оборота на рынке акций делают физические лица — 350-400 тыс. активно торгующих — для дальнейшего роста рынка надо зайти на него с сотней миллиардов рублей. Взять их пока негде», — предполагает аналитик.



Г. Вахитов считает, что пока не все риски сняты с ценных бумаг. Люди не готовы массово идти на фондовые площадки. Сейчас предпочтительнее сохранить свои деньги, а лучше всего это гарантируют банковские вклады. Ситуация начнет меняться, когда население будет больше задумываться о потенциальной высокой доходности, которую уже смогут обеспечить ценные бумаги. Сейчас же участники рынка не столько вкладывают что-то, сколько реинвестируют.



В. Калугин добавил, что сезон выплаты дивидендов уже завершился — большинство крупных компаний провели их. Поэтому «топливо» для роста иссякло, а когда будут новые дивиденды, пока непонятно.



Отметим, что текущая экономическая ситуация также создает высокий «порог вхождения» на биржу. При этом дистанция, на которую можно делать экономические прогнозы, все еще невелика. Поэтому, если не будет крупных вложений, индекс Мосбиржи в ближайшее время перейдет к стагнации.



Изображение создано с помощью нейросети Midjourney