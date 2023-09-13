Банк России и Мосбиржа разработали меры по снижению ценовых скачков на рынке акций

УрБК, Москва, 20.09.2023. Московская биржа совместно с Банком России и участниками рынка разработала меры по борьбе с ...13.09.2023 Мосбиржа возобновляет торги на срочном рынке
УрБК, Москва, 13.09.2023. Московская биржа возобновляет торги в штатном режиме на срочном рынке в 13.00 мск. Об этом ...13.09.2023 Московская биржа приостановила торги на срочном рынке
УрБК, Москва, 13.09.2023. Московская биржа с 09.30 мск приостановила торги на срочном рынке. Об этом сообщается на ...21.12.2022 Мосбиржа может возобновить утренние торги на рынке акций
УрБК, Москва, 21.12.2022. Представители Московской биржи обсудят с участниками рынка вопрос о возобновлении утренних ...10.03.2020 Мосбиржа готовится к резким колебаниям на российском рынке ценных бумаг
УрБК, Москва, 10.03.2020. Мосбиржа готовится к повышенной волатильности на открытии биржевых торгов во вторник, 10 ...