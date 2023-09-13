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Сегодня, 15:01

Банк России и Мосбиржа разработали меры по снижению ценовых скачков на рынке акций

Московская биржа совместно с Банком России и участниками рынка разработала меры по борьбе с высокой волатильностью на рынке акций, сообщает пресс-служба торговой площадки.

«C 21 сентября 2023 года вводится ограничение на максимальное отклонение цен заявок, подаваемых участниками рынка на приобретение акций и депозитарных расписок российских эмитентов, включенных в третий уровень листинга, на уровне не выше 22% от цены закрытия предыдущего торгового дня. В случае дестабилизаций цен акций биржа будет применять установление асимметричных границ ценового коридора», — говорится в сообщении.

Кроме того, в настоящее время проводится доработка механизма проведения дискретного аукциона по акциям и депозитарным распискам с целью более раннего перевода торгов в режим дискретного аукциона при наличии признаков дестабилизации. О сроках введения данных изменений будет сообщено дополнительно.
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