В новогодние праздники торги на Московской бирже будут проходить 3, 5 и 8 января

УрБК, Москва, 11.03.2022. Торги на Московской бирже сегодня, 11 марта, на денежном и валютном рынках, а также на рынке ...10.03.2022 Московская биржа не будет возобновлять торги 10 марта
УрБК, Москва, 10.03.2022. Банк России постановил, что 10 марта 2022 года торги на Московской бирже возобновляться не ...04.03.2022 Торги на Московской бирже не будут проводиться еще три дня
Московская биржа не будет проводить торги 5, 7 и 8 марта. Об этом сообщается на сайте биржи. «По решению Банка России, ...05.10.2021 Московская биржа не будет работать 31 декабря 2021 года
УрБК, Москва, 05.10.2021. Московская биржа опубликовала порядок работы в дни государственных праздников в 2022 году. ...15.12.2014 Московская биржа будет работать в новогодние каникулы
УрБК, Москва, 15.12.2014. Московская биржа в период новогодних праздников проведет торги с 5 по 6 января и с 8 по 9 ...