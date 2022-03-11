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В новогодние праздники торги на Московской бирже будут проходить 3, 5 и 8 января

УрБК, Москва, 01.12.2023. Торги на рынках Московской биржи в период новогодних праздников проведут 3, 5 и 8 января. Расписание работы опубликовано на официальном сайте площадки.

Однако торги будут проводиться с некоторыми особенностями. К примеру, на валютном рынке и рынке драгоценных металлов нельзя будет заключать сделки с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (сделок с расчетами TODAY) и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок своп.

На рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) нельзя будет заключать внебиржевые сделки с центральным контрагентом (ЦК) с помощью договоров СПФИ, предусматривающих обязательства, выраженные в российских рублях.

Московская биржа закроется 30 декабря. С 9 января она будет работать в обычном режиме.
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