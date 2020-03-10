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Вчера, 12:01

В Центробанке заявили об отсутствии зависимости курса рубля от торговой площадки

В Банке России заявили, что курс рубля, несмотря на введенные санкции против Мосбиржи, останется единым и рыночным, лишь изменится круг данных для его расчета. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

«Банк России будет рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку. Курс останется единым и рыночным, лишь изменится круг данных для его расчета. Следует отметить, что и международный валютный рынок, и внутренние валютные рынки большинства стран мира являются именно внебиржевыми», — сообщили в ЦБ.

При этом в Банке России отметили, что биржевая торговля валютой не является необходимым условием для конвертируемости национальной валюты, свободного обращения иностранной валюты и рыночного курсообразования.

Также, согласно данным ЦБ, в последние годы отмечено снижение роли доллара США и евро на рынке РФ, что происходит из-за перенаправления торговых потоков на Восток и изменения валюты расчетов на рубли, юани и другие валюты дружественных стран. Так, доля юаня на торгах Мосбиржи в мае достигла 54%.

Кроме того, в пресс-службе регулятора отметили, что введенные против Московской биржи санкции лишь изменяют структуру торговли на внутреннем валютном рынке, но не влияют на объемы поступления валюты от экспорта и на спрос на нее для оплаты импорта.
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