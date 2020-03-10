В Центробанке заявили об отсутствии зависимости курса рубля от торговой площадки

УрБК, Москва, 13.06.2024. В Банке России заявили, что курс рубля, несмотря на введенные санкции против Мосбиржи, ...10.03.2020 ЦБ из-за резкого ослабления рубля начал продажу иностранной валюты на внутреннем рынке
Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках ...10.03.2020 ЦБ из-за резкого ослабления рубля начал продажу иностранной валюты на внутреннем рынке
УрБК, Екатеринбург, 10.03.2020. Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на ...14.08.2018 В банках Екатеринбурга растет спрос на валютные вклады
В екатеринбургских банках зафиксировали повышенный спрос на валютные вклады, в связи с существенным снижением за ...19.09.2011 Курс доллара США впервые с декабря 2010 года превысил 31 рубль
УрБК, Москва, 19.09.2011. Торговая сессия на российском валютном рынке началась сегодня с резкого снижения курса ...