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На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания с начала года выросла на 4,6%

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2024. В Свердловской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по региону в конце апреля 2024 года составила 6 тыс. 286,3 руб., сообщает Свердловскстат.

По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель вырос на 1,1%, с начала года — на 4,6%.

Отметим, что, согласно данным ведомства, стоимость минимального набора продуктов питания в регионе за четыре года увеличилась на 1,6 тыс. руб.

Уточним, что в состав минимального набора продуктов входят хлеб, мука, крупы и макаронные изделия, молоко и молочная продукция, плодоовощная продукция, мясопродукты и другие продовольственные товары.
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