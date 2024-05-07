На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания за четыре года выросла на 1,6 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2024. В Свердловской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в ...

На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания с начала года выросла на 3,4%

На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания с начала года выросла на 2,4%

В Свердловской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по ...