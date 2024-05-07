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На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания за четыре года выросла на 1,6 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2024. В Свердловской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц с 2019 по 2023 год выросла на 1,6 тыс. руб. (с 4 тыс. 280,8 руб. до 5 тыс. 889,3 руб.). Об этом говорится в материалах Свердловскстата.

Отметим, что по состоянию на конец марта 2024 года этот показатель составлял 6 тыс. 217,7 руб.

Уточним, что в состав минимального набора продуктов входят хлеб, мука, крупы и макаронные изделия, молоко и молочная продукция, плодоовощная продукция, мясопродукты и другие продовольственные товары.
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