На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания с начала года выросла на 3,4%

В Свердловской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по ...08.04.2024 На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания с начала года выросла на 2,4%
УрБК, Екатеринбург, 08.04.2024. В Свердловской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в ...15.01.2024 На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания выросла до 5,8 тыс. рублей
В Свердловской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по ...15.01.2024 На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания выросла до 5,8 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. В Свердловской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в ...03.11.2023 На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания с начала года выросла на 2,1%
В Свердловской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по ...