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На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания с начала года выросла на 3,4%

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2024. В Свердловской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по региону в конце марта 2024 года составила 6 тыс. 217,7 руб., сообщает Свердловскстат.

С начала года этот показатель вырос на 3,4%.

Уточним, что в состав минимального набора продуктов входят хлеб, мука, крупы и макаронные изделия, молоко и молочная продукция, плодоовощная продукция, мясопродукты и другие продовольственные товары.
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