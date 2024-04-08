На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания с начала года выросла на 3,4%

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2024. В Свердловской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по региону в конце марта 2024 года составила 6 тыс. 217,7 руб., сообщает Свердловскстат.



С начала года этот показатель вырос на 3,4%.



Уточним, что в состав минимального набора продуктов входят хлеб, мука, крупы и макаронные изделия, молоко и молочная продукция, плодоовощная продукция, мясопродукты и другие продовольственные товары.