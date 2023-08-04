На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания с начала года выросла на 12%

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. В Свердловской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по региону в конце июля 2023 года составила 6 тыс. 244,8 руб. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель вырос на 3,7%, с начала года — на 11,9%, сообщает Свердловскстат.



Уточним, что в состав минимального набора продуктов входят хлеб, мука, крупы и макаронные изделия, молоко и молочная продукция, плодоовощная продукция, мясопродукты и другие продовольственные товары.