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На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания с начала года выросла на 12%

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. В Свердловской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по региону в конце июля 2023 года составила 6 тыс. 244,8 руб. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель вырос на 3,7%, с начала года — на 11,9%, сообщает Свердловскстат.

Уточним, что в состав минимального набора продуктов входят хлеб, мука, крупы и макаронные изделия, молоко и молочная продукция, плодоовощная продукция, мясопродукты и другие продовольственные товары.
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