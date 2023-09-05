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На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания с начала года выросла на 6,2%

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2023. В Свердловской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по региону в конце августа 2023 года составила 5 тыс. 929,4 руб. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель снизился на 5%, с начала года — вырос на 6,2%, сообщает Свердловскстат.

Уточним, что в состав минимального набора продуктов входят хлеб, мука, крупы и макаронные изделия, молоко и молочная продукция, плодоовощная продукция, мясопродукты и другие продовольственные товары.
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