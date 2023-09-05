На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания с начала года выросла на 6,2%

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. В Свердловской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в ...04.08.2023 На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания с начала года выросла на 8%
В Свердловской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по ...04.08.2023 На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания с начала года выросла на 8%
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2023. В Свердловской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в ...11.05.2023 На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания с начала года выросла на 3%
В Свердловской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по ...11.05.2023 На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания с начала года выросла на 3%
УрБК, Екатеринбург, 11.05.2023. В Свердловской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в ...